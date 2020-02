Novinka: přispějeme k výsadbě na soukromých pozemcích

FRÝDEK-MÍSTEK (Moravskoslezský kraj) Naše město patří mezi místa s velkou koncentrací obyvatel, a také průmyslu. Dlouhodobě přijímáme opatření vedoucí ke zvyšování kvality ovzduší, a to jak v oblasti dopravní, tak životního prostředí a zeleně.

Každoročně obnovujeme a rozšiřujeme městskou zeleň, vysazujeme tisíce nových keřů a stovky stromů. Jedná se převážně o listnaté stromy a pnoucí i půdokryvné keře s atraktivním olistěním nebo květem. Zachycují prach, eliminují hluk a v horkých dnech plní funkci přírodní klimatizace, což je v poslední době obzvlášť přínosné. V zájmu města je tedy vysazovat co nejvíce stromů, i když najít vhodná místa pro výsadbu je stále těžší. Nesmí být vysazovány v ochranných pásmech plynovodů, horkovodů a sítí všeobecně, což je velmi omezující.

Letos přicházíme s velkou novinkou, a to, že vysadíme na náklady města stromy i na soukromých pozemcích a zahradách. Na základě jedné žádosti bude možné v daném roce vysadit maximálně pět stromů, které si zájemci vyberou z více než 120 druhů listnatých alejových a ovocných, ale i jehličnatých stromů. V rozpočtu města na to máme prozatím uvolněno půl milionu korun, v případě velkého zájmu jsme připraveni částku navýšit. Žádosti o podporu výsadby stromů na soukromých zahradách a pozemcích v katastru města je možné podávat už nyní.

Jako první město v Česku jsme zavedli MHD zdarma. Autobusové linky v rámci tohoto projektu jezdí nejen po městě, ale zajíždějí také do okolních 19 obcí, odkud k nám mohou lidé zdarma autobusem, takže auta mohou nechat doma a občané města tak zase mohou zdarma vyjet například na Hukvaldy nebo na Visalaje, odkud vedou turistické trasy po Beskydech. Omezujeme emise z provozovaných vozidel, v rámci obnovy vozového parku upřednostňujeme automobily splňující normu Euro 6. Ve městě se také snažíme snižovat prašnost. Městské komunikace čistíme častěji než v minulosti a v horkých měsících je i skrápíme. Městská společnost TS a.s. disponuje i dvěma zametači s filtrací polétavého prachu. Častějším čištěním komunikací a použitím kvalitnější techniky snižujeme množství prachu oproti původnímu stavu o více než 16 tun za rok.

Již několik let poskytujeme „kotlíkové dotace“ na změnu způsobu vytápění. Žádat o ně může každý majitel stavby užívané k bydlení, rekreaci i podnikání na území města. Za přechod z vytápění tuhými palivy na vytápění plynem nebo elektřinou nabízíme dotaci až 20 tisíc korun. Při vytápění za pomoci tepelného čerpadla poskytujeme dotaci až 70 tisíc korun a v případě vybudování zařízení pro skladování propanu určeného k vytápění rodinných domků mimo dosah plynovodu mohou žadatelé získat taky až 70 tisíc korun. Nabízíme i dotaci na pořízení solárních kolektorů v rámci přípravy teplé vody a přitápění nebo na pořízení kotle na biomasu, a to až do 50 tisíc korun.