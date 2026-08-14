Ti i celá společnost teď mohou zbystřit. Ve středu publikovalo ministerstvo pro místní rozvoj návrh (mapu), kde všude mají být akcelerační zóny pro výstavbu obřích větrníků. Akcelerační zóny jsou kouzelnou hůlkou. Umožňují to, co jinde nejde – zkrátit povolovací řízení na půl roku či obejít studii dopadů na životní prostředí (EIA).
Proč to vše? Inu proto, že Česko má dle směrnice EU v roce 2030 vyrábět 30 procent energie z obnovitelných zdrojů (teď asi 15 procent). Do té doby se musí postavit spousta elektráren větrných, slunečních či jiných z kolonky obnovitelné zdroje energie (OZE). Do konce srpna musíme v EU představit podobu akceleračních zón, abychom neriskovali ztrátu dotací.
Jenže ta věc není úplně černobílá ani pro vládní koalici.
Aby se v Bruselu nažrali a penězovod zůstal celý
Premiér Babiš se vždy snažil být s Evropskou komisí zadobře, jde-li o dotace. Proto je v jeho zájmu, aby Česko nahlásilo splnění úkolu.
Jenže Motoristé a zvláště zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (ač je nyní v karanténě) se v této věci skutečně snaží hrát roli „hlídače vlády“. I proto verze akceleračních zón, se kterou teď vyrukovalo MMR, je oproti původní verzi (ještě z dob Fialovy vlády) dost ořezaná.
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Jak Turek kapituloval před EU. Vadí vám obří větrníky? Ale bez nich by nebyly dotace
Celkový počet akceleračních zón, tedy areálů, kde mají růst obří větrníky jako houby po dešti, klesl ze 110 na 61, přičemž z toho se jich 15 ještě zmenšilo. Projde to ve vládě, která to musí definitivně schválit? Projde to v Bruselu tak, aby se „fanoušci OZE nažrali a dotace zůstaly celé“? Uvidíme.
Zatím se zdá, že ořezání akceleračních zón na polovinu je úspěch pro Filipa Turka. Možná, že právě to mnohé podráždí. Ale může být i dost takových, kteří si řeknou: Vida, když se Turek nevěnuje hajlování či ohrožování silničního provozu, dokáže být docela úspěšný.
Ale opět. Teprve uvidíme, kterých bude víc.
Stavět elektrárny? Spíš kde je stavět
Někdy to přechází v divočinu. Na jaře, na demonstraci proti Motoristům v resortu životního prostředí, zaznělo heslo „válka proti větrné energii“. Týdeník Respekt položil otázku: „Stavět, či nestavět větrné elektrárny?“ Ale takhle je to zbytečně vyhrocené a přepjaté.
Nevede se „válka proti větrné energii“. Když už to slovo chcete použít, vede se válka proti představě, že musíme co nejvíc území předat k rychlé a usnadněné výstavbě obřích větrníků bez ohledu na krajinu. Jen proto, abychom se v Bruselu mohli pochlubit procentem elektřiny vyrobené z OZE.
V reálu nejde o to, zda „stavět, nebo nestavět“ větrné elektrárny. Jde o to, „kde a za jakých podmínek je stavět“. Jestli to musí být i na horských hřebenech, kde to sice pěkně fouká, ale zároveň jde o krajinu, kterou si tolik lidí přeje uchovat tak, jak ji znali.
Toto je pro hodně lidí jádro věci. Toto patří i k hlavním motivacím ořezání akceleračních zón. Filip Turek se tím nikdy netajil.
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Příroda, či zelené technologie? I odpůrci Motoristů by měli vědět, že omezují obří větrníky
V tomto potýkání nejde o ideologii až tak, jak by se mohlo zdát. Ořezávání akceleračních zón pro snadnou výstavbu obřích větrníků – zdrojů hluku, vibrací, ohrožení pro ptáky, netopýry a hmyz – nevyšlo ze svévole toho či onoho politika, ale řídí se stanovenými kritérii. Kritérii větrnosti v tom či onom místě, kritérii ochrany přírody či kritérii blízkosti obydlí.
Mimochodem, zde narážíme na zajímavý protiklad. Když někdo protestuje, aby mu za humny vyrostl sklad vyhořelého jaderného paliva, progresivisté ho pochválí. Když někdo protestuje, že nechce mít u domu obří větrník, progresivisté mu spíš řeknou, že vede „válku proti větrné energii“. Nebo že je „dezolát“.
Vsadili byste na to?
Úhrnem. Ideologie tu tolik není. Třeba mapu větrných podmínek pro akcelerační zóny vytváří Ústav fyziky atmosféry Akademie věd. Může někdo vážně tvrdit, že je ten ústav babišovský, fialovský, turkovský, pirátský či zelený?
Spíše sledujeme zápas těch, kteří vyžadují přísné technokratické normy (30 procent energie z OZE) za jakoukoliv cenu, a těch, kteří trvají na hodnotě krajiny.
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Levná elektřina? Děkujeme, nechceme. Lepší je bojovat kulturní války
Pozor. Není to boj ryzího dobra a zla, i když to tak mnozí vidí. Kdo obnovitelné energie úplně odmítá, stačí, když nahlédne do Perského zálivu či do Ruska, aby viděl, zač je závislosti na fosilní energii loket.
Je to spíš zápas s postojem, že problémy působené „špinavými“ technologiemi vyřeší plošné nasazení technologií čistých, chytrých a módních. Bez ohledu na jejich monstróznost a na to, zda stále fouká vítr a svítí slunce. Vsadili byste na to?