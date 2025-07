Módní odkaz temného prince. Než se Ozzy Osbourne stal ztělesněním zla, chodil bos a v pyžamu

Oblečením to u slavného muzikanta všechno začalo! Ve škole John Michael Osbourne příliš neprospíval, a tak se zkusil dát na dráhu zločinu. Nejdříve zkoušel krást elektroniku, ale když ho po krádeži pár košil chytila policie, vyzkoušel si pár týdnů života ve věznici Winson Green. Ty ho prý z dalšího lapkovství vyléčily.

Osbourne pak pracoval v továrně na autodíly, přivydělával si na jatkách, ale po vzoru The Beatles se toužil stát muzikantem. Jenomže tehdy na nic nehrál, a tak si alespoň vytetoval na klouby prstů písmena OZZY – podomácku, pomocí jehly a inkoustu. Nechal si také narůst dlouhé vlasy, aby jeho image hudebníka byla kompletní. Co do stylu prý byly Ozzymu inspirací jeho děravé kapsy. Místo košile nosil vršek od pyžama, na krk si pověsil kohoutek na teplou vodu a chodil bos.

Konec batiky!

Svou vysněnou kapelu Osbourne založil s kamarády z Birminghamu. Nejdřív si říkali Earth a hráli blues. Pak ale kluky napadlo, že když lidé platí za to, aby se v kině báli při sledování hororových filmů, proč by nemohli poslouchat i hororem inspirovanou hudbu? Přejmenovali se podle hororového snímku Black Sabbath, s prvním albem posluchačům naservírovali ponuré tóny a dali definitivně sbohem květinové poetice šedesátých let.

Zatímco hnutí hippies milovalo džíny, vzdušný len, krajky, výšivky a lehké hedvábí, Ozzy se tehdy inspiroval glam rockem. Nosil těžké boty, třpytivé pláště, a blyštivé overaly s třásněmi na rukávech. Byť jeho styl ostře kontrastoval s módou míru a lásky, stále se ještě nezahaloval do ďábelské černi.

Až později, někdy v době alba Sabbath Bloody Sabbath, se na Ozzyho hrudi objevil kříž, který vyrobil jeho otec – nástrojař. Jeho hudební vystoupení byla temná, okultní a teatrální – více kůže, více řetězů. Co hudební kritici a rodiče nesnášeli, jejich děti naopak milovaly. Ozzy inspiroval nejen zástupy fanoušků Black Sabbath, ale i estetiku dalších skupin. Bez nej by kapely jako Iron Maiden, Megadeth nebo Marilyn Manson nikdy nevypadaly tak, jak je známe.

Démon na domácím gauči

Přiléhavou přezdívku „Princ temnot“ si Ozzy Osbourne vydobyl až v době, kdy byl z Black Sabbath odejit. Spoluhráči svého zpěváka vyhodili kvůli alkoholu a drogám, kvůli nimž se na něj prý nedalo spolehnout. Ozzy se tak vydal na sólovou dráhu.

V jeho image dominovala černá, spousta křížů, a během koncertu v roce 1982 ukousl hlavu netopýrovi – ačkoliv si původně myslel, že kouše do gumové hračky. Že se ale Ozzy na svět nedívá zas tak černě, jak o něm zpívá, naznačoval jeho nový doplněk – drobné sluneční brýle s barevnými skly.

A že Ozzy Osbourne není v běžném životě postavou z podsvětí, ale docela obyčejným manželem a otcem, nám všem hudebník ukázal na přelomu milénia v populární reality show The Osbournes. Na kanálu MTV ho tehdy diváci mohli poznat nejen jako muzikanta, který se rád obléká jako ztělesnění temna, ale i jako občas zmateného tátu, který neví, jak zapnout televizi.