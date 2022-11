Zkusme nejít do podrobností definic lepší či nadstandardní péče a zamysleme se, zda je to principiálně správné. Jde o svobodu volby, proto jsem přesvědčen, že ano. Tím by tento text mohl skončit, protože princip je jasný a vše ostatní je technická záležitost, kterou mají vymyslet ministerští úředníci a vláda správně provést. Svět je však složitější.