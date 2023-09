Padající hvězda. Západ by se neměl otočit zády k Zelenskému

Americký Institut pro studium války (ISW) tvrdí, že postup směrem ke strategickému městu Tokmak sice přešel do dynamické fáze, avšak ani pokračování ofenzivy přes zimu do jara 2024 nemusí nutně vést k dramatickému průniku do hloubky ruské obrany. Čerstvou zprávu ISW můžeme zařadit mezi analýzy, které odrážejí zklamání západních spojenců ohledně vývoje války na Ukrajině. Nyní se mnozí ptají, zda Západ, zejména USA, i nadále bude ochoten stejnou intenzitou finančně i vojensky podporovat Ukrajinu.