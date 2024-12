Pokrokové výdobytky. Že by spasitel křesťanů byl Palestinec?

Apologeti progresivního (woke) náboženství také přísně hlídají čistotu víry. Členové nové církve musí přijmout pokrokový balíček dogmat jako celek. Ten se dlouho skládal ze tří známých částí: klima, gender, migrace. V roce 2022 se rozšířil o vítězství Ukrajiny nad Ruskem, loni o podporu Palestinců, přesněji o strach z toho, že Izrael zvítězí. Progresivním heretikem je tedy ten, kdo připouští, že Izrael vyhraje válku.

Tato představa pokrokáře nejvíce děsí. Jejich srdce nekrvácí za Palestince, protože když je vraždil (dnes už padlý) syrský prezident Bašár Asad, mlčeli jako kapr v igelitce. O aplikaci této ideologie přichází mnoho zpráv. Podívejme se na tři příklady z minulého týdne.

Až 80 procent studentů americké Yaleovy univerzity odhlasovalo bojkot Izraele. Škola výsledek referenda, které iniciovala propalestinská organizace Sumud Coalition, přijala, protože splnilo všechna pravidla. Hlasovalo totiž až 49,5 procenta posluchačů. Referendum obsahovalo tři otázky. První dvě se týkaly toho, zda univerzita má zveřejnit podíly ve zbrojařských firmách, zvláště v těch, které dodávají zbraně Izraeli, a zda by se těchto akcií měla zbavit? Třetí otázka chtěla znát názor studentů, zda by jejich škola měla více investovat do palestinských akademiků a studentů. S první souhlasilo 83 procent hlasujících, s druhou 76,6 a s třetí 79,5.

„Vedení univerzity se doposud snažilo vykreslovat skupinu propalestinských studentů, kteří podporují bojkot Izraele, jako marginální minoritu. Výsledek referenda dokázal, že hnutí pro svobodnou Palestinu se těší ohromující podpoře,“ prohlásila aktivistka Han Pimentel-Hayesová.

Australská filiálka Amnesty International udělila cenu za lidská práva novinářům z Gazy, kteří jsou ve skutečnosti teroristé. Reportéra katarské televize al-Džazíra Anase al-Sharifa izraelská armáda identifikovala jako člena Hamásu z elitní jednotky Nukhba Forces, která vedla útok na Izrael loni 7. října. Tento „novinář“ měl velet raketovému útvaru Hamásu. „Je devět hodin. Naši hrdinové jsou stále v Izraeli. Zabíjejí a berou zajatce. Jak jsi úžasný, Alláhu,“ napsal na Telegramu v den útoku. Bisan Owdaová je podle Amnesty International také novinářka. Jenže Izrael ji má za členku marxisticko-leninské teroristické organizace Lidová fronta pro osvobození Palestiny (LFOP), která loni 7. října na židovský stát také útočila. Při oslavě založení LFOP nosila uniformu organizace…

Pokrok ale nakazil i centrum katolické církve. Papež František, který často kritizuje boj Izraele proti teroristům, ve Vatikánu požehnal betlém, v němž Ježíšek ležel na kefíji, na šátku symbolizujícím palestinský boj proti izraelské okupaci.

Takže spasitel křesťanů byl ve skutečnosti Palestinec? Ježíše zabili Palestinci? Pokrokáři přepíšou i Bibli? Vatikán po kritice „palestinský“ betlém odstranil, ale papežův krok podle respektované evangelické vůdkyně Laurie Cardoza-Mooreové urazil Ježíše, Bibli a 80 procent křesťanů, kteří utekli z Betléma poté, co ho obsadila palestinská samospráva. „Nalijme si čistého vína. Ježíš byl Žid, ne Palestinec,“ prohlásila.