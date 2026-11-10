Právo na pokojné shromažďování patří k základním pilířům demokratické společnosti. Občané smějí kritizovat vládu, nesouhlasit s její zahraniční politikou a třeba i veřejně vyjadřovat podporu Palestincům. Demokratický stát ovšem není povinen zaměňovat toleranci za bezmocnost. Svoboda shromažďování není generální pardon pro násilí. A svoboda projevu přece nezahrnuje právo zapálit sousedovi automobil.
Zde je třeba trvat na zdánlivě samozřejmém rozlišení: mezi demonstrantem a výtržníkem. Člověk s palestinskou vlajkou není automaticky násilník, stejně jako člověk kritizující palestinské politické vedení není automaticky nepřítelem Palestinců. Rozhodující musí být konkrétní jednání. Nikoli národnost, náboženství nebo politický symbol.
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Co má společného francouzský obchodník, který ráno odemyká svou vyrabovanou prodejnu, s rozhodnutím Elysejského paláce uznat Palestinu? Proč by měl nést náklady za politický konflikt, který nezpůsobil a nemůže ovlivnit? Rozbitá výloha se neopraví heslem o spravedlnosti a ukradené zboží se nevrátí mávnutím žádné vlajky. Obětí pouličního násilí se navíc často stávají právě lidé, kteří s mezinárodní politikou nemají vůbec nic společného.
Právo demonstrovat není právo ničit
Francouzské orgány proto musí postupovat důsledně, ale zároveň v mezích zákona. Zajistit pokojné demonstrace, chránit osoby a majetek, zasahovat proti násilníkům a zajistit, aby odpovědnost nesli konkrétní pachatelé. Tam, kde je prokázána vina, má následovat odpovídající právní postih. Kolektivní trestání demonstrantů by bylo stejně nepřijatelné jako přehlížení trestné činnosti ve jménu politické korektnosti.
Právě zde se ukazuje skutečná zkouška právního státu. Ne v tom, zda dovolí zaznít i nepohodlnému názoru, nýbrž zda dokáže současně ochránit práva těch, kteří protestují, i těch, kteří chtějí bez obav žít, pracovat a podnikat. Jedna skupina občanů nesmí získat faktické právo zastrašovat druhou. Uznání Palestiny bylo a je politické rozhodnutí. Není to však (a nesmí být) bianko šek pro pouliční násilí ani omluvenka pro kriminalitu. Kdo chce hájit práva jednoho národa, nemůže současně pošlapávat práva druhých.
Právo demonstrovat není právo ničit. A zákon nesmí mít dvojí metr podle toho, pod jakou vlajkou se jeho porušovatelé shromáždili.