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Palestinská vlajka není licence k rabování. Rozlišujme mezi demonstrantem a výtržníkem

Petr Kolman
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Demonstranti zapálili oheň během celostátního dne stávek a protestů proti...

Demonstranti zapálili oheň během celostátního dne stávek a protestů proti mzdám, životním nákladům a stavu veřejných služeb. (5. listopadu 2026) | foto: Reuters

Během protestů proti mzdám, životním nákladům a stavu veřejných služeb hoří...
V Paříži a dalších velkých francouzských městech se scházejí desetitisíce lidí...
Demonstranti stojí u hořící popelnice během demonstrace za vyšší mzdy a na...
Demonstrace ve francouzské Marseille. (5. listopadu 2026)
30 fotografií
Francie uznala Palestinu. Ani to však z palestinské vlajky nedělá amnestii pro výtržníky. Kdo pod její zástavou zapaluje auta, rozbíjí výlohy a rabuje obchody, nemůže se dovolávat solidarity s Palestinci jako polehčující okolnosti pro pouliční násilí. Rabování není politický názor. Je to útok na cizí majetek, bezpečnost občanů a samotné principy právního státu.

Právo na pokojné shromažďování patří k základním pilířům demokratické společnosti. Občané smějí kritizovat vládu, nesouhlasit s její zahraniční politikou a třeba i veřejně vyjadřovat podporu Palestincům. Demokratický stát ovšem není povinen zaměňovat toleranci za bezmocnost. Svoboda shromažďování není generální pardon pro násilí. A svoboda projevu přece nezahrnuje právo zapálit sousedovi automobil.

Zde je třeba trvat na zdánlivě samozřejmém rozlišení: mezi demonstrantem a výtržníkem. Člověk s palestinskou vlajkou není automaticky násilník, stejně jako člověk kritizující palestinské politické vedení není automaticky nepřítelem Palestinců. Rozhodující musí být konkrétní jednání. Nikoli národnost, náboženství nebo politický symbol.

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Co má společného francouzský obchodník, který ráno odemyká svou vyrabovanou prodejnu, s rozhodnutím Elysejského paláce uznat Palestinu? Proč by měl nést náklady za politický konflikt, který nezpůsobil a nemůže ovlivnit? Rozbitá výloha se neopraví heslem o spravedlnosti a ukradené zboží se nevrátí mávnutím žádné vlajky. Obětí pouličního násilí se navíc často stávají právě lidé, kteří s mezinárodní politikou nemají vůbec nic společného.

Právo demonstrovat není právo ničit

Francouzské orgány proto musí postupovat důsledně, ale zároveň v mezích zákona. Zajistit pokojné demonstrace, chránit osoby a majetek, zasahovat proti násilníkům a zajistit, aby odpovědnost nesli konkrétní pachatelé. Tam, kde je prokázána vina, má následovat odpovídající právní postih. Kolektivní trestání demonstrantů by bylo stejně nepřijatelné jako přehlížení trestné činnosti ve jménu politické korektnosti.

Demonstranti zapálili oheň během celostátního dne stávek a protestů proti mzdám, životním nákladům a stavu veřejných služeb. (5. listopadu 2026)
Během protestů proti mzdám, životním nákladům a stavu veřejných služeb hoří auto, zatímco demonstranti přihlížejí. (5. listopadu 2026)
V Paříži a dalších velkých francouzských městech se scházejí desetitisíce lidí k celonárodním protestům svolaným odbory. (5. listopadu 2026)
Demonstranti stojí u hořící popelnice během demonstrace za vyšší mzdy a na podporu protestního hnutí středoškoláků v Lyonu. (5. listopadu 2026)
30 fotografií

Právě zde se ukazuje skutečná zkouška právního státu. Ne v tom, zda dovolí zaznít i nepohodlnému názoru, nýbrž zda dokáže současně ochránit práva těch, kteří protestují, i těch, kteří chtějí bez obav žít, pracovat a podnikat. Jedna skupina občanů nesmí získat faktické právo zastrašovat druhou. Uznání Palestiny bylo a je politické rozhodnutí. Není to však (a nesmí být) bianko šek pro pouliční násilí ani omluvenka pro kriminalitu. Kdo chce hájit práva jednoho národa, nemůže současně pošlapávat práva druhých.

Právo demonstrovat není právo ničit. A zákon nesmí mít dvojí metr podle toho, pod jakou vlajkou se jeho porušovatelé shromáždili.

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