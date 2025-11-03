Počet mrtvých jako perverzní měřítko pravdy

Akce hodná Grety Thunbergové, která maturitu zvládla v červnu 2023, však vrhá dlouhý temný stín na dotčené české vysokoškoláky, protože se předpokládalo, že mají více rozumu i citu než navedená a psychicky zjevně labilní švédská aktivistka.
|
Studenti vyvěsili palestinské vlajky. Není to oficiální postoj školy, říká rektor AVU
Studenti se v konfliktu na Blízkém východě stavějí proti Izraeli a při hledání jakési progresivní či inovativní pravdy se řídí počtem mrtvých civilistů v Gaze. Možná, že by mohli chvíli přemýšlet o tom, nakolik lze věřit číslům propagandy Hamásu, jehož strategií je skrývat se za zády civilistů v obytných domech, v nemocnicích, ve školách či mešitách, protože vědí, že na vyspělém Západě největší soucit vyvolá smrt žen a dětí.
Rostoucí počet mrtvých nevinných lidí v Gaze generuje větší solidaritu s Hamásem a výsledek je, že západní pokrokáři o jeho ozbrojencích už nehovoří jako o teroristech, ale o bojovnících za svobodu.
Bizarní pravidlo
Kdyby se studenti 29 fakult více zajímali o realitu, jistě by dokázali odpovědět na otázku, jestli jsou údaje o počtu mrtvých vůbec důležité. To by mělo ukázat, na čí straně je pravda. Odkdy hodnotíme válku podle počtu mrtvých? Mění něco na podstatě války, když se ukáže, že v Gaze nezemřelo 55 tisíc, ale 75 tisíc civilistů? Kdyby při bombardování Drážďan nezemřelo 25 tisíc lidí, ale čtyřikrát více, znamenalo by to, že Němci měli pravdu? Pokud váhu spravedlnosti nastavíme podle tohoto perverzního pravidla, nebudeme mít šanci ubránit se před barbary, kteří stojí před branami Západu.
Studenti by si mohli přečíst šokující výsledky průzkumu Palestinského centra pro politický a veřejný výzkum (PCPSR) se sídlem v Rámaláhu, který se konal mezi 22. a 25. říjnem, tedy těsně po vyhlášení tzv. Trumpova příměří. Z údajů vyplývá, že více než polovina Palestinců považuje rozhodnutí Hamásu zaútočit na Izrael 7. října 2023 za správné. Odpovědi 1 200 dotázaných Palestinců ukazují, že teroristická ideologie a kult násilí jsou hluboce zakořeněny v tamní společnosti, a to přesto, že válka s Izraelem trvala dva roky a velkou část Gazy srovnala se zemí.
|
Jako hákové kříže. Palestinské vlajky na školách kritizují Trojan, Svěrák či Hřebejk
S útokem Hamásu souhlasí 59 procent Palestinců žijících na Západním břehu Jordánu (Judea a Samaří), v Gaze jen 44 procent, ale oproti měření v květnu se jedná o sedmiprocentní nárůst. Demilitarizaci Hamásu odmítá téměř 70 procent Palestinců a 53 procent nechce, aby Gazu po válce řídila vláda technokratů.
Kdyby byly prezidentské volby, hlava Palestinské národní správy Mahmúd Abbás by dostal 27 procent, šéf Hamásu v zahraničí Chálid Maš’al až 63 procent, ale šanci by měl i oblíbený terorista, vůdce první i druhé intifády, Marwán Barghútí, který si v izraelském vězení odpykává doživotní trest za vraždu pěti lidí. Kdyby se konaly parlamentní volby, Hamás by dostal 44 procent, Abbásem vedený Fatah jen 30.
|
Palestinské vlajky na školách nejde hájit akademickou svobodou, kritizoval Plaga
Je vidět, že popularita teroru mezi Palestinci neklesá, nenávist proti Izraeli také ne, mezi mladými dokonce roste, což znamená, že palestinský stát může vzniknout, jen když Izrael zanikne. A kdy to bude? Na tuto otázku odpovídá ve známém vtipu sám Bůh: „To nevím, ale za mé vlády určitě ne.“