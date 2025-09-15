Železniční most pod pražským Vyšehradem na konečné? Jeho osud bude vizitkou českého státu

Historik Miroslav Hroch poznamenal, že v devatenáctém století se vlastenectví chápalo jako obecná společenská prospěšnost, kdy jedinec s radostí vykonával nejen své povinnosti, ale byl ochoten udělat víc, než musel. Například když Josef Jungmann učil nepovinnou češtinu, dělal to ve svém volném čase a zadarmo. Ahistorická snílkovská představa? Nikoli. I dnes jsou podobní lidé mezi námi.
Národní identita není definována jen jazykem, ale také vztahem k národnímu kulturnímu dědictví. Jaký vztah k národnímu dědictví my Češi máme? Zdá se, že rozporný. Na jedné straně vidíme ruiny památek, u nichž zúčastněné strany čekají, až spadnou, na druhé straně potkáváme opravené, udržované a modernímu provozu vyhovující historické objekty.
O zámky a hrady se prostřednictvím Národního památkového ústavu stará stát. Historické dominanty, třeba i jen lokálního významu, opravují obce. Soukromníci se ujímají nemovitostí v havarijním stavu a vracejí je do života. Jednotlivci se sdružují do spolků a pečují o památky v sousedství. Jeden příběh z mnoha – skupinka nadšenců investuje čas, energii i peníze do záchrany opuštěného kostela ve Starém Rokytníku. Dělají víc, než musí.
|
Most na Výtoni opravte, doporučuje mise UNESCO po návštěvě Prahy
Proti zájmům společnosti
Ve srovnání s úsilím těchto lidí je jednání státních, vládních a magistrátních institucí, které záchranu některých památek záměrně maří, naprosto ostudné. Známým příkladem je historické nádraží Vyšehrad, které České dráhy před více než dvaceti lety nepřevedly městu, ale i s pozemky „výhodně“ prodaly. Soukromý vlastník přivedl nádraží na pokraj zániku. Nový majitel ho prý opraví, ale pouze v rámci developerské výstavby, jejíž součástí se nádraží stane. Lokalitu to podstatně změní. Pro město je navíc ztracena možnost využít nádraží zase jako nádraží.
Ani samospráva v pražských Kunraticích nedokázala uhájit právo určovat chod obce přesto, že splnila všemožné podmínky a shromáždila nemalý finanční obnos na koupi zámku ve svém centru. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zámek i s přilehlými parcelami na poslední chvíli prodal soukromému investorovi. Ten začal zámek opravovat. Teprve budoucnost ale ukáže, zda by převod městu i v tomto případě nebyl lepším řešením.
Stát jde proti dlouhodobým zájmům společnosti i nicneděláním. Radnice v Praze Petrovicích léta usilovala o záchranu barokního zámečku v soukromém vlastnictví, jehož stav komplikuje život v obci. Nedosáhla ničeho. I když existují právní nástroje k vyvlastnění zanedbaných památek, nejde to, shodli se činovníci. Soudy nyní rozhodují o sejmutí památkové ochrany, a pokud k tomu dojde, zámek může jít k zemi. Další zánik genia loci, další prostor pro developery.
|
Ovlivní volby železniční most? Kupka rozhodne kulturně válečné téma ve finále kampaně
Arcibiskupství pražské, které od Správy Pražského hradu v roce 2016 převzalo Klášter sv. Jiří s tím, že jej do pěti let z vlastních prostředků opraví, posléze usoudilo, že peníze nemá, a spojilo se s mocným investorem. Kus naší historie se tak i na Pražském hradě bude více či méně podřizovat soukromému byznysu.
V Praze byly soukromým investorům a developerům odprodány celé kusy města, na nichž realizují své podnikání. Úředníci-lokajové dávají stavební povolení v podstatě na cokoli. Město se nevratně mění. Princip mnohovrstevnaté, členité, často vysloveně mozaikové zástavby, jenž byl pro Prahu po staletí typický, je opouštěn ve prospěch předimenzovaných, výrazově sterilních monumentů z betonu, skla a oceli.
Politici a instituce vysvětlují, že jde o úžasnou, světovou architekturu, kterou Praha potřebuje, aby se stala moderní metropolí. Pokud ovšem za světovou architekturu pokládají blob, Masaryčku, vrak lodi zatnutý do mrakodrapu či věžáky drásající městský horizont, je těžké na to něco slušného říct.
Daleko ke světovosti
Ani nový most pod Vyšehradem, plánovaný Správou železnic a magistrátem, neučiní Prahu světovou. Monstrózní stavba, která má nahradit 120 let starý most srostlý s panoramatem města, naopak plně obnaží, jak máme ke světovosti daleko. Být světový totiž znamená pochopit a rozvíjet výjimečný charakter města, ne ho ničit. Znamená to navazovat tam, kde je to možné, na historické stopy a ne je brutálně rozšlapávat. Znamená to vhodně využívat existující materiály a konstrukce a nadbytečně nezatěžovat životní prostředí.
|
Proč zachránit železniční most pod Vyšehradem aneb Jak může a má vypadat veřejná odpovědnost
Správa železnic most neudržuje, byť je to její povinností. Nemá to cenu, je to šrot, tvrdí jí najatí odborníci. Jiní odborníci naopak říkají, že most opravitelný je a může v potřebném rozsahu sloužit dalších sto let. Správa železnic to odmítá. Nedávno oznámila, že most, údajně za účelem opravy, snese, a to bude zřejmě jeho konečná.
Jaký tedy mají Češi vztah ke svým památkám? I přesto, že v internetových diskusích občas zaznívá prefabrikovaná kritika zastánců mostu pod Vyšehradem i památkové péče obecně, vše nasvědčuje tomu, že mnoha Čechům na historickém dědictví a národní identitě záleží. Tradice péče o památky u nás sahá hluboko do 19. století, kdy se o památky starali čestní, tedy neplacení konzervátoři, kteří jejich záchraně obětovali hodně času a energie. V naší společné paměti na ně musela zůstat archetypální vzpomínka. Škoda jen, že tato vzpomínka nepoznamenala mysl politiků, generálních ředitelů či ředitelek a dalších veřejných činitelů. Jako by nebyli jedněmi z nás, když s lehkým srdcem za sebou zanechávají takovou spoušť.