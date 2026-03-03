Nová zákonodárná iniciativa v památkové péči je plná otazníků. Důležitá je obnova veřejné debaty

Předesílám, že nejsem zastáncem názoru, podle něhož je existující památkový zákon v zásadě dobrý a postačí, když bude průběžně novelizován. Je potřeba nová komplexní zákonná úprava. Souběžně platí důvodné obavy, aby nový zákon nebyl přechodem ze špatného do horšího stavu.
Poslanci přicházejí se změnami různé závažnosti. Předpokládám, že mnohé bude při projednávání v parlamentu ještě upřesněno, upraveno, nebo opuštěno pro nadbytečnost.
Předávat památky v hodnověrném stavu
Sporný je mimo jiné návrh charakteristiky památek jako „dokladů lidské činnosti vzniklých v dějinném procesu kultivace světa“. Minulost zahrnuje velké množství kapitol, které neměly nic společného se zušlechťováním, vzděláváním či zdokonalováním lidstva a životního prostředí, ale jejichž projevy, pokud se dochovaly, přesto musíme chránit. Nechceme přece opomíjet ochranu věcí, které připomínají například holokaust a další hrůzy.
|
Novela stavebního zákona pohřbívá památkovou péči. Odpovědné instituce k tomu mlčí
Definice památek a cílů památkové péče není okrajovou právní záležitostí, právě naopak. Zjednodušeně vyjádřeno, hmotné památky nechráníme pro ně samotné, nebo jen pro dnešní dobu a rychle se proměňující společenské zájmy. Spíš bychom měli být správci památek s cílem předat je dalším generacím v hodnověrném stavu. O myšlení a hodnotových preferencích lidí v budoucnu víme málo, nebo vůbec nic. Naší úlohou a zodpovědností však je neomezovat jim vědomě možnosti volby.
Z množiny redundantních ustanovení uvádím jeden příklad. Nezakládá povinnosti ani nestanovuje práva, jedná se o zdvojení jednoho z principů výkonu veřejné správy podle správního řádu. Mám na mysli návrh, aby podkladem pro rozhodnutí nebo závazné stanovisko vydané orgánem památkové péče byly kromě vyjádření Národního památkového ústavu i další odborné podklady. Předkladatelé je uvádějí jako podklady fakultativní a nespecifikují jejich původ. Vlastníku památky a jeho prostřednictvím projektantovi však nebrání už dnes nic a nikdo, aby svůj záměr vybavili podklady podle vlastního uvážení.
Další slabiny předlohy souvisejí s nízkou mírou její určitosti. Jako příklad lze zmínit ustanovení, jímž se vlastníku památky ukládá, aby projednal rozpracovanou, tedy ještě nehotovou dokumentaci obnovy nemovité památky „s odbornou organizací památkové péče nebo se znalcem nebo profesorem v oboru architektury nebo památkové péče“. Kdo je profesorem čehokoliv, zdá se být po právní stránce přiměřeně určité. U znalce tomu tak není. Jedná se o znalce v oboru a odvětví podle zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech? Nebo o někoho jiného? Ani poznámkový aparát, ani stručná důvodová zpráva k návrhu zákona v porozumění nepomáhají.
Dnem nabytí účinnosti zákona mají být zrušena všechna ochranná pásma památkových rezervací a zón. Kromě toho se odebírá úřadům obcí s rozšířenou působností možnost vydávat opatření obecné povahy o ochranném pásmu památkové rezervace nebo zóny, a to bez náhrady. To je chyba na pomezí porušení mezinárodních závazků České republiky.
|
Zákon má urychlit stavby. A co lidé s kočárkem? zajímalo poslankyni
Dovolím si malou ilustraci v poloze spekulativní úvahy. Vesnická památková rezervace Holašovice v půvabné rovinaté krajině nedaleko Českých Budějovic byla zapsána v roce 1998 do Seznamu světového dědictví UNESCO. Kolem sebe zatím má ochranné pásmo. Vesnice je lákadlem pro domácí a zejména cizinecký turistický ruch. Jestliže by vznikl záměr vybudovat v území těsně při vnějším okraji památkové rezervace bez ochranného pásma ubytovací a zábavní středisko, měla by státní správa bez institutu ochranného pásma dostatek nástrojů k usměrnění díla, aby nepoškozovalo vesnici z hlediska zachování jejích památkových hodnot světového významu?
Debyrokratizaci iniciativa nepřináší
V důvodové zprávě je deklarována snaha předkladatelů zjednodušit systém památkové péče a snížit byrokracii. Správný cíl. Výkon památkové péče je opravdu zatížen přílišnou byrokracií. To zažívá v praxi každý, kdo má s památkovou péčí co do činění a nenasadil si brýle mámení nebo klapky na oči. Náprava není snadná. Ani aktuální legislativní iniciativa není zlepšením. Právní stav činí naopak zčásti ještě nejasnějším.
Památkový zákon kupříkladu ukládá v § 14 odst. 2 vlastníku nemovitosti, která není památkou, ale je v památkové rezervaci, aby si k zamýšleným aktivitám v památkové rezervaci vyžádal předem rozhodnutí nebo závazné stanovisko úřadu obce s rozšířenou působností. Tyto aktivity (stavba, změna stavby, odstranění stavby apod.) jsou zákonem taxativně určeny (omezeny). Naproti tomu poslanecký návrh stanovuje povinnost vlastníka nemovitosti, která není památkou, ale je v památkové rezervaci, vyžádat si předem rozhodnutí nebo závazné stanovisko k „obnově této nemovitosti“, aniž by určoval, co se pod vágním pojmem obnova skrývá.
V oblasti archeologie mají mít stavebníci oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu Akademie věd a povinnost umožnit jemu, nebo oprávněné organizaci provedení archeologického výzkumu (tzv. záchranného typu), ale jen tehdy, má-li se stavební činnost odehrát na území s archeologickými nálezy, které jsou důležité. Archeologické nálezy jsou však jen málokdy předem dobře známé co do polohy a rozsahu, natož jejich významu, když se nalézají pod zemí nebo pod vodou. Archeologové dokáží nedestruktivními metodami výzkumu rozpoznat mnohé, ale rozhodně ne tolik, jak by si sami přáli kvůli prevenci škod na archeologických nálezech a nalezištích.
|
Nevím, co má norování lišek společného se stavebním zákonem, divil se Bendl
S cílem zjednodušit výkon péče o památky se zjevně míjí i návrh ustanovení, jímž jsou určeny stavební úřady jako orgány památkové péče sui generis pro výkon několika agend, jako třeba ve vztahu k památkovým zónám. Domnívám se, že v pozadí úvahy je rozumná perspektiva budoucí přímé spolupráce mezi stavebními úřady a Národním památkovým ústavem. Této perspektivy lze však sotva dosáhnout improvizací, bez modifikace postavení Národního památkového ústavu v systému veřejné správy. Optimální řešení je třeba vyhledat ve spolupráci s ministerstvy vnitra, kultury a pro místní rozvoj.
Pozitivum iniciativy poslanců, pokud se jedná o změnu zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, zatím nevidím v návrhu normativního textu, jenž by měl být podle mého názoru přepracován a zkrácen (nyní zčásti ani nesouvisí se stavebním právem), ale v obnově veřejné debaty na téma nového zákonného rámce ve prospěch hmotného kulturního dědictví.
Na závěr si dovolím vypůjčit a připomenout okřídlený výrok Pavla Tigrida z počátku devadesátých let 20. století: „Památky jsou naše moře!“. Doufám, že si to naši zákonodárci tak či onak uvědomují.