Naší době chybějí utopisté. Péče o památky doplácí na nezájem státu

Píše například, že velikost daní není sama o sobě zlem, ale stává se jím tehdy, když stát příjmů z daní používá neoprávněně. Soudí také, že „pokud stát platí víc než soukromník, všichni se tlačí do státních služeb a veřejných funkcí, ba že se hledá a nalézá cesta, jak vládní činitele přinutit, aby prohlásili jisté funkce, ve skutečnosti zcela zbytečné, ve státě za nutné“.

To platí i dnes. Nejenže štědře placená státní správa a samospráva je zbytnělá, ale leckdy neplní své poslání, dokonce vytváří nemalé materiální i duchovní škody, aniž by za to nesla odpovědnost. Rezignovali jsme na to, v co Bernard Bolzano alespoň doufal, totiž že úředníci budou pracovat ve prospěch státu.

Likvidace kulturního dědictví

Jednou z oblastí, v níž se setkáváme s výsledky špatné správy, je péče o památky. Signálem problémů ve výkonu státní památkové péče byl rok 1993, kdy byl v Praze zbořen historicky cenný Špačkův dům, aby na jeho místě vznikla naddimenzovaná novostavba soukromého investora.

V následujících letech za stejným účelem byla až na fasádu vybořena kasárna na náměstí Republiky (dnes Palladium), cukrárna Myšák ve Vodičkově ulici, zanikl obchodní dům Diamant a Kozákův dům včetně sousední akciové tiskárny na Václavském náměstí.

To jsou jen nejznámější z mnoha demolic motivovaných maximalizací zisku. Uskutečnily se za spolupráce orgánů památkové péče, stavebních úřadů, památkových expertů i architektů. Ti všichni se podíleli a podílejí na plíživé likvidaci našeho kulturního dědictví a národního sebevědomí.

Není třeba zdůrazňovat, že po roce 1989 se pro naše památky, ať státní, obecní, církevní, či soukromé, udělalo hodně. O těchto úspěších slýcháme často a právem. Ještě častěji bychom ale měli slýchat o tom, že mnoho památek kvůli havarijnímu stavu zaniká (například čerstvá destrukce zbrojnice v Terezíně), že další zaniknou v dohledné době (třeba zámek v Praze-Petrovicích) a že další tisíce jsou v různém stupni devastace (třeba bývalá sklárna Elias Palme v Kamenickém Šenově).

Jiné památky, kterým fyzický zánik nehrozí, jsou ničeny zase špatnou prací úředníků (nejnověji někdejší německý Spolkový dům v Českých Budějovicích, jenž přijde o jedinečné historické interiéry).

Stát škodí památkám také tím, že je prodává developerům i v případech, kdy k tomu není důvod. Památkám tím někdy podepisuje ortel smrti. Výmluvným příkladem je nádraží Vyšehrad, které mohla získat do správy pražská městská část, ale za pár stříbrných je koupil developer. Z významné památky udělal ruinu.

Ochuzování

Prodej nádraží Vyšehrad proběhl podle zákona. Podle téhož zákona Státní Správa železnic prodá zase jinému developerovi lukrativní pozemky bývalého nádraží Dejvice v blízkosti Pražského hradu, místo aby je bezúplatně nabídla státním organizacím.

Stát tvrdí, že nepotřebný majetek musí prodávat kvůli výtěžku, nikoli ho předávat jiné složce státu, která by za něj zaplatila sice méně, ale odpovědně by se o něho starala. „Výtěžek“ z prodeje nádraží Vyšehrad máme před očima – jsme chudší o jednu památku, jejíž vlastník do státní kasy z provozování budovy stejně nic neplatí. A chudší jsme i proto, že jiný zákon, který umožňuje vyvlastnění památek zanedbávaných a devastovaných svými majiteli, odpovědné instituce využívat nechtějí.

Čerstvě oznámený, ale jistě léta připravovaný plán rozprodat kvůli „výtěžku“ majetek České pošty bezpochyby povede k dalším ztrátám. Tou největší bude prodej sídla České pošty, novorenesanční budovy stojící na rozlehlé lukrativní parcele u Václavského náměstí, v níž pošta sídlí od roku 1873. Současnou podobu získala úpravou z roku 1922, uvnitř uchovává četné a nesmírně cenné připomínky historie českého poštovnictví. Který developer získá tento kus naší novější historie?

Český stát by měl přiznat, že zákon, který legalizuje zašantročení kulturních památek a nařizuje jejich rozprodávání kvůli pochybnému výtěžku, je špatný. Pro objektivitu je však třeba dodat, že ani převedení památky státní organizaci nemusí vždy dopadnout šťastně, jak ukazuje plán na „moderní“ dostavbu Dientzenhoferovy Invalidovny v pražském Karlíně z dílny Národního památkového ústavu. Tedy právě té instituce, která je péčí o památky pověřena.

Bernard Bolzano si uvědomoval, že lidstvo za tisíce let své existence dokonalou formu státu nenašlo a že ani jeho myšlenky nebude možné uskutečnit. Nabádal však k jejich rozvíjení a hledání toho dobrého, co by z nich mohlo vzejít. Každá doba totiž potřebuje utopisty, kteří se snaží ideálnímu státu přibližovat, nikoli se od něho mílovými kroky vzdalovat.