Že jsou památky i pro tuto vládu nepodstatné, dokládá její programové prohlášení, v němž se o nich prakticky nemluví. Zato se dočteme, že „kultura vnáší do našich životů krásu… je tmelem, který nás spojuje napříč národem, i mostem mezi námi, našimi předky a budoucími generacemi…“ Nejsem si jistá, zda by kultura místo „krásy“ neměla do našich životů vnášet spíš hlubší zamyšlení nad opomíjenými problémy, třeba nad zanedbanými kulturními památkami.