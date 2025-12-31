Bilanční nářek pamětníka: Proč jsem poněkud smutný z toho, jak to vedeme od roku 1989

Situace se časem nevyvíjela pozitivně, protože i ten, který dnes pro dobro nově nastoleného režimu kritizuje náš současný stav, aby se přibližoval ke skutečným hodnotám, jež Západ vyznává, je peskován, ostrakizován či dokonce pranýřován či nálepkován coby dezolát nebo troll.
Pozorujeme snahu nevidět chyby, politicky bagatelizovat či s úsměvem odvádět řeč k blížícím se světlým zítřkům. Mistrem je nedávný ministr Kupka. Ať se stal jakýkoliv průšvih na železnici či na silnici, nikdy nepřiznal svůj podíl na vině, ale převedl řeč, jak vše bude nádherné a pro dobro občanů. Tedy jak bude.
Železniční katastrofu na pardubickém nádraží, kdy zahynuli čtyři lidé pro zjevné chyby a nedostatky, přešel jako mávnutím kouzelného proutku. Tehdy k tomu jen chytře řekl, že nechce o příčinách spekulovat. Selhala technika a drážní inspekce bude vše několik měsíců řešit, což znamená, že za pár měsíců se na vše zapomene, a budou se „řešit“ další nehody. A tak politik kráčí dál a průšvihy odhrnuje do budoucnosti, kdy pan Kupka vše zajistí.
Různí lidé v EU
Když dnes někdo kritizuje či hledá pravdu, je nálepkován jako rozvraceč našeho popřevratového života či dokonce hledač cesty zpět ke komunismu. A je to! Nechce se nám přiznat, že jsme se brzy po převratu stali montovnou a skladištěm pro západní firmy, kdy se jim výhodně nabízely lukrativní pozemky kolem měst i na úrodné orné půdě. Některým řetězcům byly nabízeny i několikaleté daňové úlevy, které naše firmy nedostávaly, čímž byly znevýhodněny.
Výsledkem bylo, že byly vytlačeny a cizí řetězce ovládly trh a nyní si diktují jak ceny zboží, tak jeho kvalitu. Nikdo s nimi moc nehne, jsou mocní, vidíme leda kosmetické pokuty, aby lidi neřekli. A pak to hlavně rychle a poněkud farizejsky ukázat v televizi.
|
Zelený-Atapana: Nového papeže ovlivnil latinskoamerický styl života stejně jako Františka
Před řadou let byla vláda donucena aspoň jen uvažovat o tom, že v řetězcích konzumujeme nekvalitní zboží, zejména potraviny, které by na západ od nás nikdo nekupoval, ani nejedl. Jsme spotřebitelé nekvalitního zboží, něco jako v bývalých koloniích. Odpověď byla groteskní, prý vycházejí vstříc naší jiné chuti.
Aha, takže v EU jsou různí lidé, jiní na východě, jiní na západě. Ale tím to zase vyšumělo. Naposledy k nám doputovaly tuny másla z několikaletých zmražených zásob na Západě. Normě prý vyhovuje, jen má horší chuť. Prostě k nám posílají dreky.
A ceny? Inflace je prý zkrocena, ale ceny zejména potravin letí strmě nahoru. Stále a pořád. Vidím to na vlastní oči, protože pravidelně každý týden dělám velký nákup. Nepotřebuji žádné oficiální přehledy a ujišťování vlády, jak se máme dobře, mám vlastní oči.
Nejsme na tom špatně, tak kupuji, co potřebujeme, ale když vidím ty babičky, jak žmoulají v dlaních pár stovek či dokonce pár mincí a přebírají akce, je mi jich líto. Občas jim něco koupím. Chápu, že když je neúroda plodin, ceny letí nahoru, a když až nadúroda jako letos ovoce, zejména jablek, ceny tajemně neklesají, jak by se slušelo.
Polský úspěch a české smetiště Evropy
Když jsem koncem osmdesátých let putoval po Haliči v jihovýchodním cípu Polska, byl jsem jako studující etnografie unesen nízkými dřevěnými domky se šindelovými či doškovými střechami, koňskými povozy, žebřiňáky se snopy obilí, svištěním bičů nad vychrtlými koníky, kteří v městečkách šlapali kopyty do hliněných, bahnitých cest.
Byl jsem jako ve vidění někde v 19. století, a nejen v malé zapadlé Ustrziky Górne, ale i ve velkém Sanoku. Říkal jsem si, že tak zaostalá země (tehdy třeba i oproti nám) nikdy nemůže být součástí EU. Jak hluboce jsem se mýlil! Pohovory k vstupu do EU s těžkými podmínkami Polsko zvládlo zjevně především díky své geopolitické důležitosti a velikosti.
|
Trumpovi a Muskovi se nedivím. Rádio Svobodná Evropa kádruje evropské země
A za pár desítek let nás ve všem předběhlo. Z ničeho vybudovali velkou silniční i dálniční síť, ale třeba i armádu a výrobu potravin, které jsou kvalitnější a lacinější než u nás. Proto se tam od nás jezdí za nákupy. Je to smutné, když jsme před lety byli téměř ve všem soběstační a vyváželi, ale museli se podřídit nařízení unijních úředníků, nekalé konkurenci či vykupování mamutími cizími firmami.
Po montovně a skladišti jsme se stali i smetištěm Evropy, která si u nás odkládá odpady všeho druhu. Je mi smutno, když vidím jen to málo hromad odpadů, co se dostane do televizních zpráv. Plné kamióny v klidu přijíždějí a prázdné odjíždějí a pan Kupka vše s úsměvem vyřídí, že bude lépe. Proč k tomu však léta dochází?
K tomu se nemá, aby přiznal svou politickou odpovědnost. Jistě to bude „vynikající“ šéf ODS, kterou jsem za dob Klause s nadšením volil. Tací lidé zaplevelují politickou kulturu, tací politici zaplevelují pravicovou stranu, od které se pak původní voliči odklánějí a hledají řešení někde jinde.
To je i případ pana Kuby, který maká a nekecá a kterému přeji sílu a úspěchy. Je třeba hodně napravit, omezit montovny, skladiště, zrušit smetiště i omezit provoz kamiónů, které nás zahlcují. Ničí naše silnice, omezují silniční provoz nekonečnými frontami, kazí naše ovzduší, zvyšují počty dopravní nehod, vyžadují nové a nové parkoviště. Proč to máme trpět právě my? Ve Španělsku jsem během cesty z Burgosu do Madridu potkal čtyři kamióny. Od Malagy po Sevillu to samé! Jak to dělají? Nevím. Možná jezdí jen v noci nebo víc vytěžují železnici.
Rozkopaná Praha
A co nás všechny ještě trápí? Věčná bolest, neustále nové a nové kopání ulic, chodníků, silnic. Omezování dopravy i chůze, kolony aut. V Praze je to bohužel standard, který je nám vnucován. Obzvlášť za pana Hřiba došlo k úplné invazi objížděk, děr, zaplechování mnoha ulic stavebními buňkami a přenosnými WC.
|
Jak jsem navštívil indiány. Mí lidé mě i s neuropatickýma nohama mají rádi
Každý den přibývají, kdykoliv člověk někam jede, je opětovně překvapen novými děrami, na kterých však málokdo málokdy někdo pracuje. Jasně, firma musí práci nejdřív získat od úředníků, kteří práce rádi přidělují. Všimné je totiž lákavé, a proto firma získává jednu práci s kopáním za druhou, i když nemá dostatek pracantů. A tak se práce vleče a vleče a nikoho to nezajímá.
Před časem jsem pozoroval podzemní práce, asi kanalizace, na křižovatce Olšanské náměstí. Řada nekonečných měsíců, možná i rok a jen občas tam někdo něco dělal. Denně jsem kolem toho jezdil tramvají či objížděl autem. Pak to zalili asfaltem, ale za měsíc tam znova kopali. Asi to udělali špatně! Bohužel také běžný standard.
O kus dál byl oplechovaný kus ulice Prokopova s nějakými stroji a jeřáby možná dva roky. Už jako by to tam patřilo navždy, i s objížděním, čekáním. Pak to zmizelo, všichni si oddechli, ale to samé hned vzniklo na opačné straně ulice o sto metrů blíž k Olšanskému náměstí, a je to tam dosud. A jako obvykle žádný stavební shon. Úředníci, kteří práci zadali či povolili, by měli činit, kontrolovat termíny, dávat pokuty.
Howgh!
Ve světě to jde jinak. Když jsem v roce 1968 pracoval jako stavební dělník se sbíječkou na nočních směnách při stavbě stanice Pimlico podzemní dráhy v Londýně nedaleko Vauxhall Bridge, kontroloval nás místní policajt, „bobík“. Pokud jsme během noci museli rozkopat ulici, abychom se dostali třeba k vodovodnímu či jinému vedení v zemi, stál nad námi „bobík“ s hodinkami v rukou.
|
Z mladých čiší nafoukaná pýcha a pohrdání seniory. To indiáni chovají ke starším úctu
A my makali jak barevní, aby díra byla srovnána i s asfaltem do šesti hodin ráno, jinak by policajt zpoždění nahlásil, firma by byla popotahována a musela by platit těžké pokuty za omezení dopravy. Vždy jsme to stačili! I ve Španělsku, kde se nepřetrhnou a všechno „jede“ v latinském klídku, jsem pozoroval, jak opraváři silnic vyrážejí do práce po setmění, aby neomezovali denní provoz.
Navzdory všem těmto neduhům, neschopnosti vlád nabídnout nám, českomoravskoslezským občanům, dobro a veřejné blaho, bonum publicum, zde rád žiji. Jsem totiž vlastenec (i když to zní staromilsky) a ze všech mých mnoha cest a pobytů v Asii, Africe a Americe se rád vracím domů.
Je to totiž můj domov a domov mé rodiny, domov mých přátel. Je to domov navždy, bez ohledu na vlády, které se střídají, špatné i horší, bez ohledu, že nejedu v „mainstreamu“, neboť člověk by neměl opouštět hroby svých rodičů a předků. Tak praví „mí“ indiáni. Howgh!