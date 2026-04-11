Tuzemští prodejci varují: brzy znatelně podraží mobily, notebooky, či dokonce třeba ojeté automobily. Že nejde jen o průhledný marketing a snahu zbavit se zásob staré sezony, napovídají tvrdá data. Paměťové čipy v Česku zdražují meziročně až o 500 procent, ve světě podobně. Přitom takové čipy upotřebí jak mnohá spotřební elektronika, tak auta. A když má zdražit výbava nových aut, poroste samozřejmě i cena těch ojetých.
Za mimořádným vzestupem cen paměťových čipů stojí umělá inteligence. Výrobci čipů – například jihokorejské, americké či tchajwanské společnosti – stále více své výrobní kapacity uvolňují produkci speciálních čipů pro datová centra umělé inteligenci. Zhusta tak činí na úkor výroby čipů pro běžnou spotřební elektroniku nebo auta.
Zatím žádná revoluce
Hlad po nových datových centrech, tedy i nových speciálních čipech pro ně, neutuchá, ba právě naopak. Vždyť čtyři světoví lídři v rozvoji umělé inteligence – společnosti Amazon, Alphabet, Meta a Microsoft – si na něj jen letos hodlají napůjčovat v přepočtu přes osm bilionů korun. Což takřka odpovídá celému letošnímu hrubému domácímu produktu České republiky.
Datových center se nyní globálně buduje tolik, že nelze vyloučit, že se zásobení běžnými paměťmi pro spotřební elektroniku či auta bude zhoršovat ještě další tři roky. To by ovšem znamenalo, že zmíněný až pětisetprocentní nárůst představuje pouze „zahřívací kolo“ před dalším zdražením pamětí – v jehož důsledku nakonec vskutku citelně může i v Česku zdražovat třeba spotřební elektronika či auta.
I běžní tuzemští spotřebitelé tak brzy mohou platit za umělou inteligenci, byť nepřímo, ač AI zatím nic moc hmatatelného nepřináší. I na to už jsou tvrdá data.
Tento měsíc totiž vyšla dosud zřejmě nejrozsáhlejší studie zaměřující se na využití umělé inteligence v praxi mezinárodní podnikové sféry. Zveřejnil ji americký Národní úřad pro ekonomický výzkum; její autoři – ekonomové americké i britské centrální banky či Stanfordu – se tázali 6 000 vrcholných manažerů podnikové sféry Spojených států, Velké Británie, Německa a Austrálie.
Výsledek žádnou revoluci na poli umělé inteligence nepotvrzuje. Firmy dosud, po třech letech možnosti využívání AI, hlásí zanedbatelný dopad umělé inteligence jak na vlastní produktivitu, tak také na zaměstnanost. Přes 80 procent tázaných firem dokonce přiznává, že AI má na dané dvě veličiny v jejich případě nulový dopad.
Lidstvo tak platí masivní sumy za něco, co nemá valný přínos. Zatím. Samozřejmě, další tři roky mohou z hlediska využití umělé inteligence vypadat docela jinak, než jaké byly ty tři uplynulé. Jenže existují autoritativní varování, že se tak stát nemusí. A že tedy lidstvo tak trochu hází své peníze do černé díry.
Myšlení, či iluze myšlení?
Například experti Applu loni vydali studii nazvanou „Iluze myšlení“. Při jejím čtení člověk snadno nabude dojmu, že právě iluze myšlení je klíčovým důvodem, proč se „nakousnuté jablko“ drží stranou „závodu ve zbrojení“ v podobě masivních investic do umělé inteligence, které naopak předvádějí Amazon, Alphabet, Meta a Microsoft.
V Applu totiž zjistili, že pod tíhou řešení vskutku náročných problémů – problémů vysoké komplexity – se všechny jazykové modely v pozadí umělé inteligence (jako jsou ty od OpenAI, DeepSeek, Claude, Gemini) hroutí na nulovou úroveň správnosti.
Nezbývá tedy než se tázat, zda náhodou neplatí slova klasika. Tedy: „Největší nebezpečí AI nespočívá v tom, že by byla až příliš chytrá, nýbrž v tom, že je dostatečně chytrá na to, aby nás obelstila a my uvěřili, že skutečně myslí.“ Co když obelstila i Amazon, Alphabet, Metu a Microsoft? Budeme za tuto lest v příštích měsících a letech platit v podobě dražších mobilů, notebooků nebo aut?
Lidstvo hází masivní sumy do černé díry za něco, co nemá valný přínos. Samozřejmě zatím.