Že mluvíte stejným jazykem, ještě neznamená, že si rozumíte

Teď kdekdo ujíždí na slově „vlastně“, mezi výjimky patří Andrej Babiš, který si pomáhá výrazem „samozřejmě“. Někteří si z toho děláme trochu legraci, ale tuhle mne napadlo, že konkrétně ten pan K. není se svým „jestli mi rozumíte“ úplně od věci. Lidi si totiž fakt moc nerozumějí.
Přesvědčila jsem se o tom zase minulý týden, když mi moje spolužačka ze základní školy Hanuška po telefonu vysvětlovala, proč se rozkmotřila se spolužačkou ze základní školy Evuškou. Bývaly přítelkyně, a i když se v poslední době neviděly příliš často, protože Hanuška už nebydlí v Praze, často si telefonovaly nebo psaly po internetu.
Loni Hanuška onemocněla covidem, který měl mít už po sezoně, v Hanině případě se ale připomenul výrazně, vysokými teplotami a téměř znehybňující únavou. „Ještě po dvou týdnech jsem byla stěží schopná dojít si do koupelny, a cítila jsem se na umření,“ pověděla mi s tím, že v době své nejhlubší únavy a z ní plynoucí deprese se svěřila Evušce.
Musím podotknout, že Evuška je pohodová a neobyčejně laskavá osoba, s níž je radost být. Jenže nemocnou a depresivní Hanušku strašně naštvala. Čím? Prý jí napsala, že si to nemá tolik brát a zmínila jinou kamarádku, kterou právě čeká ablace prsu, což je přece ještě o hodně horší.
Být na Hanuščině místě, nejspíš bych poděkovala za povzbuzení, ona se však skoro smrtelně urazila. Nechtěla povzbuzení, nýbrž politování. Cítila se nejubožejší na světě a považovala za křivdu, že Evuška její neštěstí relativizuje, a tudíž zlehčuje. Stařecká přecitlivělost? Nemyslím. Někdo to tak prostě má.
Třeba můj nedávno dospělý vnuk, kterého sklátila loni na Silvestra chřipka, na mě skoro křičel, jak můžu říkat, že jsou na světě horší věci, když on měl být se svou milovanou dívkou na párty, a místo toho leží nemohoucí v posteli. Jako bych za to mohla.
Jistě, jsou to prkotiny, jenže nemusí jít jen o ně. Na jaře si mne zavolali na finanční úřad, proč prý jsem u nemovitosti nepřiznala garážové stání. Vysvětlila jsem, že garážové stání nevlastním, ale oni, že vlastním. A ukázali na registrovanou smlouvu, kde se vážně o garážovém stání, rozuměj mém stání, píše. Vlastně mě přesvědčili. Zaplatím na dani víc, protože mám garážové stání. Jenže nemám. Ve skutečnosti vážně nemám.
Beru to sportovně. Jen se obávám, aby to takhle nějak nedopadlo s tím vyjednáváním o míru na Ukrajině. Že se udělají smlouvy, ale každý si bude jejich obsah vykládat jinak. Jestli mi rozumíte.