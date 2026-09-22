Vševědoucí Pánbůh má konkurenci. A je nejvyšší čas na Babišovy děti

V netotalitním režimu si občan v mnohém polepšil, může téměř všecko, co si zamane, ale stačí, aby si ráno zapnul rádio a dozví se, že se má čím dál hůř, že to jde se světem s kopce a napříště čeká lidstvo docela jistě katastrofa. Aktuálně kvůli umělé inteligenci, která nás bude likvidovat šmahem a začne s tím už za pět let. Pokud jde o mne, mně se zdá pět let docela dobrých, ale co chudáci naše děti?
Fakt je, že se lidi vždycky museli něčeho bát, Pánaboha nebo pekla. Přemýšlím, jestli nenajdu nějaké podobnosti. Letos v létě to vypadalo na peklo. Stačilo ještě maloučko přitopit pod kotlem a pekelně jsme se smažili ne na onom, ale na tomto světě. A pokud jde o tu umělou inteligenci, nebude ona mít něco společného naopak s Pánembohem, když taky všechno vidí?
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Z náboženství v první a druhé třídě jsem si odnesla spíš zmatek v hlavě než co jiného, utkvělo mi ale Boží oko, na tabuli nakreslený trojúhelník s vepsaným okem, z něhož vycházely paprsky jako ze sluníčka. „Božímu oku,“ tvrdila katechetka, „neuteče žádné vaše konání.“ To mne znepokojovalo. Takže vidí, i když zahazuju chleba s máslem, co mi maminka dala na svačinu, po cestě ze školy do sklepního okýnka v Lázeňské ulici?
Pro umělou inteligenci brnkačka. Sleduje nejen, odkud, kam a s kým jdete, o čem mluvíte, jak si počínáte a co máte rádi, ale čte i vaše myšlenky. Mám to vyzkoušené. Ano, zdá se, že se podařilo vytvořit Vševědoucího. Teď se čeká, jestli bude nejen všemocný, ale taky milosrdný.
Někteří prý podle toho dokonce plánují rodinu. Nechtěla bych být v jejich situaci. Plánovat děti v době, kdy planeta hoří, umělá inteligence se vymyká, zbrojovky jedou naplno, a je třeba vymýšlet evakuační plány, musí být mimořádně těžké. Přitom, co si budeme povídat, děti potřebujeme, bez nich bychom se měli bát navíc ještě populační katastrofy. Co s tím?
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Utrácet, nebo šetřit? Pár otázek, které v rozhovorech nezaznívají
Jak zařídit, aby se lidi nemuseli pořád strachovat? Vracet se k totalitě by se mi zdálo nepraktické, ba dokonce škodlivé, ale možná bychom mohli z toho zřízení využít jen něco. Nadějný se mi v tom ohledu zdá nápad vládní koalice směřující k zestátnění České televize a rozhlasu. Kdyby se zrušily koncesionářské poplatky a nahradily státním rozpočtem, nejspíš by se tato média dala trochu tlačit k poněkud větší dávce pozitivních, tedy povzbuzujících příspěvků. A třeba by v důsledku toho ubylo špatné nálady, jakož i depresí a lidi by dostali větší chuť přivádět na svět nové potomstvo. Na Husákovy děti už nelze spoléhat, takže je nejvyšší čas na co? Přece na Babišovy děti.