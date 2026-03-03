Mocenské zneužití pandemie covidu-19. Na kritické zhodnocení čekáme i šest let poté

Začněme Čínou, kde pandemie byla záminkou k nastolení neomezené moci generálního tajemníka komunistické strany Si Ťin-pchinga. Jsou známé záběry z 20. sjezdu strany z října 2022, kdy šéf komunistů, jako jeden z mála v tisícihlavém kongresovém sále, nemá roušku. A strážci pořádku vyvádějí z pódia exprezidenta Chu Ťin-tchaa. Čína se tehdy odklonila od kolektivního modelu vládnutí s věkovými i funkčními limity a se zástupci různých frakcí.
Velký reset lidstva
Na Západě nastalo jakési chiliastické období. Pandemie byla zneužita k budování další globální utopie. Nejdříve vyspělé demokracie plně importovaly čínský represivní model uzávěru společnosti včetně totální kontroly lidí. Radikální levicový experiment mohl začít.
Atmosféru dokládá kniha Covid-19: Velký reset z poloviny roku 2020. Napsali ji dva představitelé globálních elit, zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab a ekonom Thierry Malleret. Předpověděli, že strach z pandemie vyvolá paralýzu společnosti a následně šok nastartuje postpandemický věk. Dějiny „před koronavirem“ (př. k.) vystřídá věk „po koronaviru“ (p. k.). Existenciální krize otevře historické okno novému řádu.
Středem konceptu je velký stát, který zvýší roli v řízení společnosti a posílí represivní funkci vůči údajným nepřátelům. Soukromé firmy se transformují v duchu levicového aktivismu na „účastnické společnosti“ a pod hrozbou sankcí vyřeší problémy spjaté s životním prostředím, sociálními tématy a státní správou. Prosadí tím kolektivistickou strategii ESG (environmental, social, governance). Klimatičtí aktivisté znásobí boj s globálním oteplováním.
Oba ekonomové navrhují způsob, jak se vyrovnat s ústupem globalizace během pandemie. Vzniklé vakuum globální správy má zaplnit zesílená regionalizace ve formě nadstátního rozhodování v Evropské unii. Cílem je potlačit národní zájmy a státní suverenitu.
Hnací silou revoluce se má stát mládež světa. Autoři píší: „Aktivismus mládeže je celosvětově na vzestupu. Dotýká se různorodých témat od globálního oteplování přes ekonomické reformy až po rovnost pohlaví a práva sexuálních menšin (LGBTQ). Mladá generace dnes pevně svírá kormidlo společenských změn.“
Covidová mašinerie nebyla nikdy plně demontována. Demokracie a její instituce zbytněly do podoby pokrokářského „deep state“.
Kniha Velký reset je revoluční manifest 21. století, formuluje krajně levicovou ideologii progresivismu. Přichází s vizí uvědomělé přeměny člověka a společnosti. Zchátralý svět prý nahradí nový řád. Schwab a Malleret vyhlásili morální revoluci. Stačí jen chtít, nenaslouchat „našeptávání ďáblů“ a nová planetární utopie se stane realitou.
Česko 2020–2022
Pandemie vykloubila západní demokracie. Nebezpečně nabobtnal velký stát, zejména jeho silové instituce. K represi byly zneužity státní bezpečnostní složky, ale i fact-checkingové spolky a politické neziskovky, a to ve jménu svatého boje údajného dobra proti zlu. Byl to počátek autoritářské mašinerie bezpečnostních složek a mediální propagandy, zaměřené proti domnělým vnitřním nepřátelům. Tato covidová mašinerie nebyla nikdy plně demontována. Demokracie a její instituce zbytněly do podoby pokrokářského „deep state“.
Určitě na počátku pandemie panoval strach a nejistota. Nikdo nevěděl, jaké budou její důsledky a jaká opatření zavést. To je pravda. Nicméně zůstávají palčivé otázky.
1. Proč byli očerňováni přední lékaři a přírodovědci, kteří zastávali mírnější švédský přístup k pandemii? Například profesoři Jiří Beran, Vojtěch Thon a Jan Pirk. Některé označili za dezinformátory a antivaxery, jiné dali na černou listinu ministerstva zdravotnictví, dalším chtěli odebrat diplom či lékařskou licenci. Pomluvili také Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků SMIS. Cílem bylo umlčet a cenzurovat odlišné názory a postupy.
2. Proč byly v Česku uzavřeny základní, střední a vysoké školy nejdéle z celé Evropy? Jedna generace dětí a mladistvých byla po mnoho měsíců izolována ve svých bytech. To vedlo k explozi depresí, sebepoškozování, sebevražd, závislostí, obezity a domácího násilí.
3. Proč bylo v Česku vyloučeno ze společnosti 35 procent neočkovaných, tedy více než tři miliony lidí? Stalo se tak v závěru pandemie na přelomu let 2021 a 2022, kdy mnohé země už rozvolňovaly opatření. Byl jim zakázán vstup do divadel, restaurací, na sportoviště… Bez covidpasů byli vyloučeni jako neobčané a škůdci. Přitom už se vědělo, že vakcinace nebrání nákaze ani jejímu přenosu. Také již převážila mírnější varianta covidu v podobě omikronu. A mnozí neočkovaní měli protilátky po prodělané infekci, čímž osvědčili přirozenou imunitu.
4. Proč byly v duchu mccarthismu sestavovány černé listiny nepřátel? Na seznamech se ocitly osobnosti z občanské společnosti, vyjadřující nesouhlas s tvrdými opatřeními proti covidu. Byli mezi nimi Martina Kociánová a Tomáš Nielsen, jak dokládá zpráva Prague Security Studies Institute ze září 2023. První se provinila tím, že provozovala kritické Rádio Universum. Druhý z pozice právníka hájil zaměstnance ministerstva vnitra před povinnou vakcinací. Obdobně pošpiněna byla kritická občanská sdružení jako například Zdravé fórum.
5. Proč se mlčí o vedlejších účincích vakcinace proti covidu? Vždyť všichni známe ve svém okolí případy závažných následků po očkování. V neposlední řadě byl nejvíce bizarní a výmluvný náhlý konec pandemie v Česku. Ta skončila v momentě ruské agrese na Ukrajinu. A to přesto, že do Česka v krátké době uprchlo 400 tisíc převážně neočkovaných Ukrajinců. Pandemie bez mediálního zájmu ustala doslova ze dne na den.
Proč, proč, proč?
Ano, zůstávají nezodpovězené otázky. Kdo roztáčel mediální a politická kola nenávisti, čímž způsobil rozkol společnosti? Kdo je odpovědný za úderky typu fact-checkingových spolků? Kdo za nejdéle zavřené školy v Evropě? Kdo za diskriminaci více než tří milionů neočkovaných?
A není nevyvození zodpovědnosti pravým důvodem, proč se vymlčuje bolavé téma pandemie? Nejsou traumata příliš hluboká a omyly tak ničivé, že ti zodpovědní brání otevřenému dialogu? A není mlčení přiznáním systémového selhání?
Na závěr se ptejme: když se mýlili za pandemie, nemýlí se i ve své radikální migrační, zelené, transgenderové a integrační politice? Není „Velký reset“ čili ideologie progresivismu slepou uličkou vývoje demokracie, jež poškozuje Česko i Evropu? A hlavně – nemůže se stát, že ve jménu dalšího „vyššího dobra“ opět zavedeme čínský represivní model?
Autor je politolog z Metropolitní univerzity Praha.