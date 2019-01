Bez spolkového života obci chybí duch

PANENSKÉ BŘEŽANY (Praha – Východ) Mohl bych začít lamentováním nad stavem místních komunikací a nedostatečnou kapacitou budovy školy a pokračovat pojednáním o tom, jak by bylo fajn, aby v roce 2019 tyto problémy zmizely. Mám ale dojem, že kromě výše uvedeného u nás chybí také jistý nemateriální rozměr, jehož nedostatečnost bych rád v letošním roce napravil. Přál bych si, aby zde panovala větší sounáležitost a aby se občané více zapojovali do života v obci a do rozhodování o jejím dalším směřování.

Panenské Břežany jsou malá obec téměř na hranici hlavního města Prahy. Místo s poměrně bohatou historií bohužel „trpí“ blízkostí metropole, kde lidé najdou vše - od kultury, přes sport i veškeré služby. Chybí nám tak nadšení lidé, kteří by ve svém volném čase navazovali na prvorepublikové spolky, které v obci působily, ať už to byli fotbalisté, sokolové, dobrovolní hasiči, ochotníci, včelaři a mnohé další. Dnes tu bohužel nemáme ani jeden z nich. Komunitní život se tak scvrkává do několika málo dnů v roce, kdy se koná symbolické pálení čarodějnic či dětský den. Obci bez spolkového života a bez střetávání se chybí duch. Obec musí žít, jinak se stává pouhým místem pro přespávání.



Ruku v ruce s malou ochotou lidí se společně stýkat a vytvářet onu pověstnou komunitu jde také neochota se zapojovat do dění v obci jako takové, do rozhodování o její budoucnosti. Že lidé nenavštěvují veřejná zasedání zastupitelstva, si bude stýskat nejeden starosta, ale u nás je situace ještě horší. Vedení radnice má zájem o podněty co zlepšit, co opravit, co nefunguje, ale občané už si ani nestěžují. A není to rozhodně tím, že by vše bylo v nejlepším pořádku.

Letos se proto chci v tomto ohledu zaměřit na dvě věci. Jednak podpořit zakládání spolků jako předpokladu pro další sdružování občanů, ať už formou vytvoření volných prostor pro klubovnu, finanční podporou nebo alespoň vlastním nadšením. Na letní sezónu také plánuji promítání kina, a tak doufám, že louka za obcí se aspoň na pár večerů stane živoucím místem, kde se setkají všechny generace občanů. Větší zapojení lidí do rozhodování bych rád v tomto roce podpořil participativním rozpočtem. Některé obce ho už vyzkoušely, uvidíme, jak bude fungovat v našich podmínkách. Máme vyhrazeno 100 000 Kč a věřím, že po zveřejnění pravidel se alespoň pár lidí najde a se svým projektem se přihlásí. Následná diskuse, shánění podpory, závěrečné hlasování, ale i konečná realizace by mohly napomoci většímu zájmu občanů o to, co se v Panenských Břežanech děje a snad je i vyburcovat k nápadům na další rok. A pokud se nám k tomu podaří opravit alespoň jednu komunikaci, bude pro nás rok 2019 velmi úspěšný.