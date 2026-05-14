Tři ledoví veteráni: Pankrác, Servác a Bonifác

Když už jsem u toho: termín meteorologie je trochu zvláštní – vypadá sice podobně jako třeba slova zoologie (věda o zvířatech), sociologie (věda o společnosti) a řada dalších názvů vědeckých odvětví, není to ale – vzhledem ke znění slova vlastně trochu překvapivě – věda o meteorech. Je ovšem potřeba hned dodat, že takových výjimek je více, např. mineralogie není věda o dolech (lat. minera – „důl“), ale o nerostech čili minerálech (je ovšem zapotřebí uznat, že slovotvorně adekvátnější forma mineralologie by zněla spíše jako koktání než jako název odborné disciplíny) a filologie je už vůbec jiná, neboť vznikla ze spojení řeckých slovních součástí fílé (“náklonnost, láska – nikoliv erotická – k něčemu“) a logos (“slovo, mluvení“, teprve přeneseně i „nauka“), z čehož plyne, že filologie je vlastně „láska ke slovům“ (k čemuž by bylo lze poněkud jedovatě dodat, že to tedy možná není tak docela věda…).
Ohledně meteorologie pak platí, že její název je odvozen od řeckých slov meta (horizontálně „za“, vertikálně – což je zde náš případ – „nad“) a aér (“vzduch“), od toho meta+aér čili meteor. Původně slovo meteor označovalo jakýkoliv jev v ovzduší: byly tak meteory vzdušné (pohyby vzdušných mas), meteory vodní (déšť, rosa, mlha, sníh, kroupy, …), meteory světelné (blesky, červánky, duha, polární záře) a meteory ohňové (kusy žhavé hmoty padající z nebe). Nejstarší doložený výskyt slova meteorologie – tedy nauky o meteorech (ovšem v uvedeném širokém původním smyslu) – najdeme v Aristotelově spisu Meteorologika (v originále Μετεωρολογικά), který se ovšem zabývá daleko širším spektrem přírodních jevů (např. i zemětřesením). Ve francouzštině 16. století byl pak aristotelský význam slova meteorologie zúžen a použit pro vědu popisující pouze první dva výše uvedené typy jevů v ovzduší, zatímco v současném jazyce se chápání slova meteor omezilo jen na ty poslední z nich.
Leč zpět ke třem „zmrzlým“. Je totiž překvapivé, že – byť přívaly studeného vzduchu v první polovině května jistě přicházely od nepaměti – není žádné české rčení o nich zachyceno ani v knížce Calendarium oeconomicum perpetuum (“Kalendář hospodářský věčný“, kde „věčný“ znamená „každoroční“), jak svou sbírku pranostik a jiných tehdejších znalostí o počasí vydanou v r. 1617 nazval literát a polyhistor Šimon Partlic ze Špicberka, ani v pozdějších podobných spisech ze 17. a 18. století. Až kalendář z r. 1846 uvádí, že „Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí obávati se vínu škodného mrazu“, a teprve k roku 1852 se jména tří „ledových“ svatých objevují – byť v prvoplánově nezřetelné podobě – v Mudroslovích národu slovanského v příslovích Františka Ladislava Čelakovského v pranostice „Pan Serboni pálí stromy“, o níž sám Čelakovský poznamenává, že se jedná spíše o „školní než prostonárodní přísloví složené z prvních slabik tří svatých (PAN-krác, SER-vác, BONI-fác)“.
Naproti tomu u našich severních sousedů – asi právě proto, že zde studené severní proudění způsobuje ještě větší škody na kvetoucích stromech než u nás – jsou podobná rčení známa již z dob značně dřívějších.
Tak v polštině je pranostika Przed Serwacjuszem nie trzeba sie pewnego lata spodziewać (volně „Před Servácem neočekávej léto“) doložena již k r. 1664. Poláci mají i řadu dalších podobných lidových moudrostí, např. Przed Pankracym nie ma lata, po Bonifacym mróz odlata (“Před Pankrácem není léta, po Bonifácovi mráz odlétá“) či Pankracy, Serwacy, Bonifacy, źli na ogrody chłopacy (“Pankrác, Servác, Bonifác, pro sady špatní chlapci“), a v němčině sahají lidová rčení jako např. Pankraz, Servaz, Bonifaz machen erst dem Sommer Platz (“Pankrác, Servác, Bonifác teprve uvolňují místo létu“) až do středověku, tedy do doby ještě před zavedením gregoriánského kalendáře, takže kdybychom je brali doslova v jejich historickém kontextu, museli bychom vlastně s ochranou kvetoucích stromů a výsadbou choulostivých rostlinek být opatrní ještě asi tak deset dní po dnešním svátku sv. Bonifáce.
Vzhledem k českým (a samozřejmě i moravským) povětrnostním poměrům, které jsou mírnější než v severněji ležících oblastech, nezbývá než z výše uvedeného pro češtinu dovozovat, že velmi pravděpodobně jde – přes jejich současné rozšíření – v případě „ledových svatých“ o pranostiky a rčení, které v českém jazykovém prostoru vznikly pod vlivem polštiny nebo němčiny (a nejpravděpodobněji obou těchto jazyků) někdy snad na počátku 19. století.