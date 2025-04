Koho volíte papežem? I střídání na Svatém stolci může mít nádech kulturní války

Papež působí s jasným přesahem. Stojí v čele 1,4 miliardy katolíků. To je tak velká komunita, jako činí počet obyvatel Indie nebo Číny, dvou nejlidnatějších států, jaderných mocností. Ale stále platí to, na co se kdysi posměšně ptal Stalin: Kolik má papež divizí?

Ano, ve srovnání s Indií, Čínou a jejich lídry působí papež jako bezmocný. Platí i to, že stojí v čele Vatikánu, což není standardní stát se všemi patřičnými parametry. Jeho švýcarská garda v archaických uniformách působí směšně v porovnání s moderními zbrojními systémy Číny, USA, Indie či Ruska. Ale cokoliv papež řekne – nejen na adresu katolíků, ale i válek, migrace či politických rozhodnutí ve světě –, vyvolává silné reakce. Reakce, jaké nevybudí žádný jiný lídr bez vlastních divizí.

Totéž platí o tom, co neřekne a neudělá. Proč papež nezasáhl proti holokaustu? Proč odsoudil válku na Ukrajině, ale nikoliv explicitně ruskou agresi? Další podobné otázky si můžete jistě doplnit sami.

Toto vše dokládá papežův společenský a politický přesah. I to, že lidé od papeže očekávají více, než kolik tomuto úřadu může příslušet.

Pozor, levičák a černoch

Z papežů a jejich střídání se stává běžné politikum. Se vším, co to v digitální době obnáší. Jako by lidé chtěli jen „toho svého“ kandidáta. Jako by ztráceli povědomí o tom, že katolický (z řeckého katholikos) znamená univerzální, všeobecný, pro všechny. Že tato víra a komunita zahrnuje lidi napříč barvou pleti, politickým názorem či vzděláním.

Podíváte-li se do diskusí českých zpravodajských webů, někdy to působí až legračně. Třeba nálepkování papeže Františka na levičáka. Ano, vzešel z jihoamerického prostředí blízkému teologii osvobození. Ale ve věci umělých potratů je tvrdě proti. Jenže takové nuance nálepka „levičák“ nereflektuje.

Ještě legračněji mohou působit obavy, že po Františkovi přijde na Svatý stolec další „levičák“, ba dokonce „černoušek“. Tak to někteří opravdu píší. Nevědí, že i když křesťanství v Africe posiluje, tamní katolíci mívají k levičáctví daleko? A ještě dále k radikálnímu wokovství – ke směsi neomarxismu, feminismu, genderismu, ekologismu a islamofilie.

Stačí se podívat do USA, kolébky wokismu. I tam bývají těmi nejpokrokovějšími pokrokáři mladí běloši, kdežto o Afroameričanech se dá říci, že na takové blbosti nemají čas ani energii.

Každé volby jsou teď osudové

Volba papeže už zapadla mezi klasická volební schémata západního světa. Web Der Spiegel píše, že katolická církev stojí před „osudovou volbou“. To ale slýcháme pořád. Podle Petra Fialy nás před osudovou volbu staví hlasování do sněmovny v září – zda budeme ukotveni na Západě, nebo na Východě.

Jsou volby – u nás, v Německu, ve Francii, na Slovensku, ve Vatikánu – opravdu tak osudové, jak se to s patosem říká? Či sledujeme inflační používání výrazů typu „osudový“?

Německý teolog a historik Hubert Wolf řekl, že kardinálové se musí rozhodnout, zda chtějí, aby v situaci globálního politického převratu byl slyšet někdo, kdo má symbolický a morální kapitál, zda chtějí „politického papeže“. Srovnává to s rokem 1978, kdy kardinálové zvolili Poláka Wojtylu (papeže Jana Pavla II.), tedy někoho, kdo se vyzná v komunismu.

Bude takový motiv i letos? Ale tehdy stála železná opona a pevné podmínky vládly na západ i na východ od ní. Dnešní svět je pružnější. Má být papežem někdo s uvažováním Ursuly von der Leyenové (pro radost jedněch), či někdo s uvažováním Donalda Trumpa (aby se radovali druzí)? Ne, bude to prostě katolík. Ať Afričan, nebo Asiat, nakloněný spíš doleva, či doprava, vsaďte se, že umělým potratům tleskat nebude.

Chcete férovou volbu? Tak v izolaci

Inspirativně může působit spíš mechanismus volby papeže. Do moderního politického světa je samozřejmě nepřenosný. Naprosto izoluje volitele, odstraní televizory, rádia, noviny i mobilní telefony, dokud se kardinálové nedoberou dvoutřetinové většiny pro vítěze.

Jak to, že tam nikdo nenavrhuje korespondenční, ba elektronickou volbu? Pro pokrokáře je to něco nepředstavitelného, předpotopního. Ale pro leckoho je to ryzí ukázka férové volby.