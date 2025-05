První papež z USA – a z Peru. Proč to může mezi Lvem XIV. a Trumpem zajiskřit

Rovněž nelze říci, že na rozdíl od voličů v Kanadě či Austrálii jej jeho voliči – kardinálové svaté církve římské - zvolili primárně či alespoň do značné míry jako vztyčený prostředníček Trumpovi. V určitém smyslu ale papež Lev XIV., předtím Robert Francis Prevost, anti-Trumpem je.

Mezi ním a Trumpem – pravděpodobně nyní dvěma nejznámějšími a nejvlivnějšími Američany ve světě - to může zajiskřit, hlavně v otázce imigrantů a jejich práv. Jako to již zajiskřilo mezi bývalým kardinálem, nyní papežem, a katolickým viceprezidentem USA J. D. Vancem na sociální síti X.

Papež Lev XIV. je z Chicaga, člen řádu augustiniánů. Byl chráněncem současného arcibiskupa z Chicaga Blase Cupiche, který ho zřejmě doporučil zesnulému papeži Františkovi, aby kardinála Prevosta učinil prefektem („ministrem“) dikasteria (předtím kongregace) pro biskupy v roce 2023. V témže roce - to znamená relativně nedávno – z něj František učinil kardinála. Před volbou papežem byl Prevost kardinálem pouze rok a půl.

Proč byl zvolen papežem?

Františkovi muselo být na Prevostovi sympatické, že působil v Peru, v Latinské Americe, dohromady tam strávil dvacet let svého života, působil tam nakonec jako diecézní biskup a měl dvojí občanství, USA i Peru (nyní má samozřejmě vatikánské). Je tedy stejně papežem peruánským, jako americkým. Do Peru odjel jako mnich augustinián misionář pár let po svém vysvěcení, v polovině 80. let 20. století. Na začátku tohoto století působil jako představený provincie augustiniánů v Chicagu, před deseti lety se na osm let vrátil do Peru jako biskup. A pak již od roku 2023 Vatikán, prefekt dikasteria a kardinál.

Proč byl zvolen papežem? Můžeme se jen domnívat, co na něm oslovilo minimálně dvě třetiny kardinálů. Uvádějí se tři hlavní důvody: papež má mít misijní poslání, má šířit víru, evangelizovat. On začal své kněžské poslání misijním dílem v Peru. Za druhé, papež má být dobrý správce a „ředitel firmy“, kardinál Prevost coby praktický Američan takto na kardinály působil, takovou s ním měli zkušenost.

A za třetí, měl by být nekonfliktní a diplomatický – takový František nebyl, jeho pontifikát byl dost štěpící – a Prevost toto své diplomatické umění projevil nejen ve Vatikánu, ale už prý v Peru; tam je církev rozdělena na přísné tradicionalistické konzervativce a radikální téměř marxisty z tzv. „teologie osvobození“ a biskup Prevost v letech 2015-23 byl ve své diecézi prý schopen mluvit se skupinami oběma a smiřovat je.

Trojkombinace schopnosti a ochoty šířit víru, schopnosti administrovat a spravovat, a umění diplomacie není pro papeže vůbec špatná.

Vzal si jméno Lev, zřejmě po papeži před ním posledním toho jména, Lvovi XIII. (1878-1903). Lev XIII. byl velice aktivní, velký papež, napsal spoustu encyklik; nejznámější je ta sociální Rerum Novarum z roku 1891, kterou inicioval sociální nauku církve, již dále v encyklikách rozvíjeli papežové další. Zřejmě tím chce Lev XIV. naznačit, že se rovněž hodlá zabývat společenskými otázkami (např. týkajících se imigrantů?).

Tím se dostáváme k americké katolické církvi a jejímu vztahu k Trumpově vládě. Jako v mnoha zemích i v USA má Katolická církev křídlo konzervativní a křídlo liberální. Pravicově-konzervativní katolíci tíhnou spíše k Republikánské straně, jsou silně proti potratům, nevadí jim trest smrti pro vrahy a teroristy, a jsou proti ilegální imigraci z Latinské Ameriky. Levicově-liberální katolíci tíhnou spíše k Demokratické straně, jsou proti trestu smrti a za větší vstřícnost vůči imigrantům, ať už legálním či nelegálním („všichni lidé jsou bratři a sestry“).

Jak spolu budou Trump a Lev XIV. koexistovat

Liberálnější katoličtí biskupové – jakým je i chicagský arcibiskup Cupich a zřejmě byl i Prevost – tvrdí, že otázka života a smrti není jedna, ale tři. Na rozdíl od sekulárních levicových liberálů jsou proti potratům, což jako katoličtí biskupové být musejí. Zároveň jsou proti trestu smrti (jako byl i papež František), a jsou i za štědřejší sociální politiku státu, federální vlády vůči chudým.

Jejich konzervativní kritici říkají, že pro své charity pro chudé rádi pobírají i federální peníze daňových poplatníků, a jsou i za masovou imigraci z Latinské Ameriky, protože ztrácejí své rodilé věřící, a aby byli vlivní, potřebují španělsky mluvící katolíky nechat z Latinské Ameriky migrovat do USA, aby měli ovečky, a taky opět federální penízky na charitu pro ně…

Biskup kardinál Prevost byl proti potratům, trestu smrti i eutanazii, a měl samozřejmě kladný vztah k lidem v Latinské Americe, věnoval jim dvacet let svého života, a tudíž i jako papež Lev XIV. nebude zřejmě nadšen ostrou protiimigrační politikou Trumpovy vlády.

Na jaře na internetu viceprezident Vance, katolický konvertita a intelektuál, uvedl, že v řádu lásky (Ordo Amoris) máme morální povinnost nejvíce milovat své nejbližší, příbuzné, pak lidi ve svém sousedství, pak své spoluobčany, a až nakonec lidi v zahraničí – a v tomto pořadí jim taky pomáhat. Jeho levicoví katoličtí kritici mu namítali, že křesťanskou povinnost lásky k bližnímu máme vůči všem lidem na světě – a tehdejší kardinál Prevost jim dal na sociální síti X zapravdu.

Kdo však měl pravdu? Svým způsobem strany obě, více však Vance. Zajisté lásku k bližnímu máme mít ke všem lidem světa, a když narazíme na krvácejícího zraněného cizince na chodníku, nepřekročíme ho netečně, nýbrž mu pomůžeme a přivoláme mu pomoc.

Vance však měl pravdu, jedná-li se nikoli o abstraktní lásku k bližnímu, nýbrž o odpovědnost za konkrétní lidi: větší máme ke svým dětem, dcerám a synům, než k dětem svých sourozenců (neteřím a synovcům); větší máme ke svým neteřím a synovcům, než k dětem cizích lidí; větší máme za bezpečí dětí ve svém sousedství než v cizím městě vlastní země; a větší máme za dobro lidí ve své zemi, než za obyvatele Papuy – Nové Guiney.

V USA tvoří katolíci 20 %-25 % populace (podle toho, jestli počítáme jen praktikující, nebo i nominální členy církve), jsou tedy nejpočetnější denominací. Historicky v tomto století katolíci evropského původu v USA volili spíše republikány a katolíci latinskoamerického původu spíše demokraty. Trump však v posledních volbách získal vysoké procento hlasů katolických latinskoamerických mužů, takže ve volbách 2016 52 % amerických katolíků volilo Trumpa a 45 % Clintonovou; ve volbách 2020 52 % katolíků (katolíka) Bidena a 47 % Trumpa, ale ve volbách 2024 až 59 % katolíků Trumpa a jen 39 % Harrisovou.

Uvidíme tedy, jak Trump a Lev XIV. budou spolu koexistovat.