Fanoušci papeže i nadšenci do sportovního obutí se ihned po zveřejnění traileru vrhli do pátrání, aby zjistili, že Lev XIV. má na nohou kecky zvané Nike Franchise Low. Ty se vyráběly mezi 70. až 80. lety, a i když je firma Nike znovu vrátila do obchodů v roce 2008, dnes už nejsou k sehnání. Podobný model, ovšem bez retro nádechu, byste dnes pořídili kolem dvou tisíc korun.
Papežova sázka na boty od firmy Nike je logická. Lev XIV. je totiž nadšený sportovec, hraje tenis, ale i fotbal nebo baseball. Někteří sice zpochybňují pravost fotografie papeže v teniskách, protože v roce 2023 se internetem šířily snímky papeže Františka v cool oblečení, které vytvořila AI. Fotografie z dokumentu Leone a Roma ale zřejmě podvrh nebude. Film vychází k oslavám prvního roku Lva XIV. v úřadu a upoutávku na něj sdílel i oficiální mediální kanál Vatikánu.
„Ďábel nosí Pradu, papež nosí Nike,“ reagoval jeden z uživatelů pod instagramovým příspěvkem profilu Complex Sneakers, který má nyní více než 44 tisíc lajků. Samotná fotografie je pravděpodobně staršího data a nevíme, zda Lev XIV. nosí bílé tenisky Nike i nyní. Co se jeho botníku týče, víme jen, že si na marnivost rozhodně nepotrpí. Po vzoru svého předchůdce obouvá výhradně černé boty. A i když pro papeže slavný švec Adriano Stefanelli vyrobil bílé mokasíny se žlutým lemováním, papež je zdvořile odmítl a požádal o černou variantu.
Z momentky je ovšem vidno, že bílá teniska s bílou sutanou vyloženě ladí, a papež by s ohledem na barevné ladění a módní trendy měl zvážit její nošení nastálo. Bílé tenisky jsou ostatně výstřelek, který si oblíbily i další výrazné osobnosti. Nosí je britská princezna Catherine i její švagrová Meghan, vévodkyně ze Sussexu. Bílé kecky má v botníku nejen bývalý prezident USA Barack Obama, ale na meetingy s voliči je nosila také Kamala Harrisová.
Světlé obutí s gumovou podrážkou prorostlo společností natolik, že už nikoho nepřekvapí na půdě amerického Kongresu, Downing Street 10, ani na Úřadu vlády České republiky. Bílé tenisky Adidas Samba se odvážil obout i bývalý britský premiér Rishi Sunak, na setkání s veřejností je ráda nosí naše první dáma Eva Pavlová. Nedávným členem této bílo teniskové party v bílé je i ministr životního prostředí Igor Červený. Ten kecky nosí nejen na výjezdy do národního parku, nebo na otevření nových turistických stezek, ale i k obleku na tiskové konference. Zda je to vkusné, necháme na vašem posouzení.