Šedá eminence v mlze. Co víme o papeži Lvu XIV.

Rodákovi z Chicaga je 69 let, což je docela dobrý věk pro papeže. Je první americkou hlavou Svatého stolce. Nikdo to nečekal. Jeho otec byl Francouz a matka Španělka, takže se jedná trochu i o Evropana, mohl nasát kulturní odkaz starého kontinentu více než ostatní kněží v USA. Dvacet let působil v Peru, má i občanství této země, klidně ho tedy můžeme nazvat i peruánským papežem. Lev XIV. důvěrně zná nejen bohatou část amerického kontinentu, ale také tu jižní, kde měl mnoho možností potkat se s chudobou. A dnes je doma i ve Vatikánu.

Jeho volba byla kompromisem, kardinálové neudělali krok stranou. Je dobře, že papež je z USA, což je jediná země ateismem, materialismem a různými pseudoezoterickými duchovními proudy takřka fatálně ovládaného vyspělého Západu, kde roste počet katolíků.

Co od něj můžeme čekat? Bude pokračovat v odkazu svého tvůrce Františka, který z něj udělal kardinála v roce 2023, anebo zkusí pomalu prosazovat návrat k tradicionalistické cestě? Jak silně bude akcentovat roli církve při řešení rostoucí chudoby ve světě, o čemž svědčí i symbolický význam zvoleného jména Lev? Dokáže vytvořit kompromis mezi liberálními pretendenty a konzervativci? Otázek je mnoho.

Odpovědi neznáme, protože dosud se veřejně skoro nevyjadřoval. V církevní hierarchii postupoval nahoru v tichosti, ale o to rozhodněji, a jak vidíme, tato strategie se mu vyplatila. Byli bychom ale naivní, kdybychom si mysleli, že o významných církevních funkcích rozhoduje pouze Duch svatý, teologické vědomosti či kvalita péče o ovečky. Z historie víme, že minimálně 800 let se různé světské síly – ať už se jedná o dobrodruhy, bankéřské dynastie, mafiány, dokonce i komunisty – někdy brutálně, někdy sofistikovaně snaží dostat se s menší či větší úspěšností do vatikánských struktur.

Bože chraň, abychom o novém papeži předpokládali něco nekalého, ale od roku 1982, kdy byl vysvěcen, jistě získal řadu přátel uvnitř církve i mimo ni a vedl s nimi nespočet pohovorů o jejich názorech, představách či zájmech. Ve Vatikánu měl pověst šedé eminence, prý získal přezdívku Bílý kůň v mlze. František mu důvěřoval, pozval jej z Peru do Vatikánu a před dvěma lety jmenoval prefektem dikasteria pro biskupy, což je považováno za nejdůležitější „vrchní ředitelství“ římské kurie, často označované za ministerstvo vnitra i tajnou službu Svatého stolce. Zřejmě patří mezi nejlépe informované osoby ve Vatikánu.

A třeba dodat, že z hlediska aktuální globální politické situace jeho vztah k administrativě Donalda Trumpa není bezmračný, což pro lidi, kteří by se k papeži chtěli dostat, může být směrodatné.

S jistotou ale můžeme tvrdit, že bude na straně míru. Mělo by to být sice povinností každého papeže, ale vždy je klíčové, zda se to projevuje i ve skutcích, protože k budování míru je potřeba odvahy. František ve svém posledním poselství hovořil o míru, Lev XIV. v prvním proslovu také. Slovo mír vyslovil asi patnáctkrát. Všichni lidé, nejen zhruba 1,5 miliardy katolíků, by měli mít z toho radost a přát si, aby mu v tomto snažení pomáhal Bůh.