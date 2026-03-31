Je jméno Hegsetha Bůh? Papež to tvrdě odmítl: Ježíšem nelze ospravedlňovat válku

Papež Lev XIV. před desítkami tisíc lidí na Svatopetrském náměstí prohlásil, že Ježíšem nelze ospravedlnit žádnou válku. Neřekl, koho tím konkrétně myslel, ale svět to chápe tak, že onen výrok mířil na špičky americké vlády. Na ty, kteří stojí za válkou s Íránem a přitom se pevně hlásí k protestantskému křesťanství.
V širším smyslu lze ten výrok vztáhnout i na Putinovo Rusko. Na poměry, kdy pravoslavné duchovenstvo stojí pevně za prezidentem, za invazí na Ukrajinu, demonstrativně světí zbraně odjíždějící na frontu a mluví o „svaté válce“ proti dekadentnímu Západu.
Leckoho napadne: má to od Lva XIV. smysl, když jako autorita uznávaná jen katolíky adresoval svůj výrok jinam? I když to doslovně neřekl, všichni ve světě chápou, že výrok patřil protestantům (americký ministr války Hegseth je evangelikál, prezident Trump sice není vyhraněný, ale začínal u presbyteriánů), potažmo i pravoslavným?
Ne jen pro katolíky, pro všechny křesťany
Ano, puntičkářsky vzato si ze slov Lva XIV. mohou dělat legraci Hegseth, Trump, Putin i jiní. Mohou po Stalinovi opakovat posměšnou otázku: „Kolik má papež divizí?“ Takový závěr by ale byl příliš jednoduchý.
Papež necitoval z katolického katechismu, ale z Bible, společné pro všechny křesťany a jejich denominace. Když mluvil o tom, že Ježíš odmítá války a nikdo ho nemůže k ospravedlňování války využívat, byl to jeho výklad. Ale pak čerpal z pramene: „Ježíš nenaslouchá modlitbám těch, kdo vedou války, ale odmítá je a říká: Nevyslyším vás, ani kdybyste se modlili sebevíc. Vždyť na vašich rukou lpí krev nevinných.“
To už je argument. V křesťanských společnostech Západu či jejich zbytcích to něco znamená i pro protestanty. Tedy pro značnou část lidí v Americe, Británii, Německu či Skandinávii. Už prostě nejsme v 17. století.
Když třicetiletou válku v roce 1648 uzavřel vestfálský mír, nejmenuje se po jednom městě, jak je zvykem. Vyjednávalo se totiž v katolickém Münsteru a protestantském Osnabrücku. Tehdy katolíci a protestanti, Francouzi a Švédové, nebyli s to jednat v jednom městě společně.
Dnes jsme o hodně dále. Hraje-li se mezistátní fotbalový zápas Francie–Švédsko, nikoho už ani nenapadne, že by mohl mít roli věroučný problém. Tady je křesťanský Západ daleko před muslimským světem. Tam by fotbalový zápas šíitského Íránu a sunnitské Saúdské Arábie asi přinesl problémy, i kdyby nebyla právě válka, jako je teď.
„Cesta spravedlivého lemována jest nespravedlností“
Ale vraťme se k papeži. Pokud se jeho výrok opíral o citát z Písma, nelze říci, že byl speciálně katolický. Byl obecně křesťanský, natolik obecně, že by s ním neměli mít problémy katolíci, protestanti ani pravoslavní. Nikdo z nich se nemůže cítit napaden, natož exkomunikován jen pro svou formu víry.
Může-li s ním někdo mít problém, tak lidé řídící se spíše vlastní letorou než věroukou. Třeba americký ministr války Pete Hegseth, jenž se nyní modlil za „drtivou sílu proti těm, kdo si nezaslouží slitování“. Možná i sám prezident Trump, jenž sdílel na webu dopis od evangelisty Franklina Grahama, že „přijde rovnou do nebe“. Nebo pravoslavní duchovní v Rusku světící zbraně, které směřují přímo na ukrajinské bojiště.
Před třiceti lety natočil Quentin Tarantino film Pulp Fiction. Je to velká legrace a parodie na mafiánství. Pistolník Jules v něm říká kouzelnou pasáž, v níž byl skutečný biblický citát přebásněn takto:
„Cesta spravedlivého ze všech stran lemována jest nespravedlností, sobectvím a tyranií lidské zloby. Požehnán buď ten, kdo ve jménu lásky a dobré vůle vyvede slabé z údolí temnoty. Neb ten jest skutečným pastýřem a spasitelem zbloudilých dětí. A já srazím k zemi mocným trestem a divokým hněvem všechny, kdo se pokusí otrávit a zničit mé bratry. A když uvalím svou mstu na Tebe, seznáš, že jméno mé je Bůh.“
Možná, že kdyby Tarantino psal scénář dnes, tu pasáž by tam už nedal. Nepůsobila by totiž jako parodie, ale jako odraz reality, kdy si vládní představitelé myslí, že jejich jméno je Bůh.