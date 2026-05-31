Bdít nad etikou je papežova práce. Ve svém „okružním listu“ o AI zdůrazňuje dobro společně s Gandalfem

Tak nejdřív, co je to encyklika. Ve vatikánském názvosloví to znamená „okružní list“, kterým papež obesílá věřící, aby vyložil svůj pohled na některou důležitou otázku.
A teď, kdo je Lev XIV. Američan z Chicaga původně ve svém rodném městě učil matematiku spolu s fyzikou, později ji předával studentům také v Peru, kde byl mnoho let na misiích. Umělé inteligenci se rozhodl věnovat hned po svém loňském nástupu do papežského úřadu.
Pro Vatikán nejde o tak přelomovou agendu. První velký mezinárodní workshop o vztahu lidí a robotiky uspořádal už v roce 2019. O rok později inicioval výzvu k etice AI, kterou podepsali i giganti jako Microsoft nebo IBM. Časem se k nim připojili i zástupci jiných náboženství.
Signatářům zvlášť ležely na srdci autonomní zbraně. Je charakteristické, že jedno setkání proběhlo v Hirošimě, která na jistý válečný vynález tak tvrdě doplatila.
Jako kouzlo z Pottera
To bylo za papeže Františka. Těsně před jeho smrtí v lednu 2025 si pak Městský stát Vatikán odsouhlasil pravidla, která na jeho území regulují užívání AI tak, aby se důsledně chránila osobní data a lidská inteligence aby tu umělou měla pod kontrolou, a ne naopak.
Teď je tu papež Lev XIV. a jeho Magnifica humanitas, což sice zní jako kouzlo z Harryho Pottera, ale znamená to prostě Nádhera lidství. AI jako takovou nijak neodmítá, naopak výstižně konstatuje, že už je „vetkaná do naší každodennosti“.
Sumíruje ale, nad čím vším je dobré se zamyslet, aby nás okouzlení novými možnostmi nestrhlo někam, kde být nechceme. Uvědomujeme si třeba, kolik je za naším šlapajícím fejsbůčkem milionů anonymních lidí na druhém konci světa, kteří v dost otřesných podmínkách třídí data, mažou nejpříšernější obsahy nebo trénují modely? O dospělých, ale i dětech, kteří kdesi dobývají vzácné zeminy, aby naše křemíková jádra fungovala, jak mají, ani nemluvě.
Pak je tu otázka rovného přístupu. Digitální moc se dnes soustřeďuje v rukou skupiny nejbohatších. Na miliardy ostatních mnoho nezbývá. Jistě, mohou být aspoň uživateli, pokud se ovšem k technickým výdobytkům vůbec dostanou. A to zatím nic nezaručuje.
Ti u technologické moci pak mohou velmi snadno ovlivňovat nejen to, co nosíme na sobě, co jíme nebo kam jezdíme, ale také co si myslíme, s kým se přátelíme a co vlastně pokládáme za realitu – pokračuje papež. Což už je mnohdy čirá realita.
Nejlevicovější z konzervativních
Pokud vám takový náhled připadá poněkud levicový, buďte ujištěni, že se nemýlíte – sociální učení církve už takové je. Však vzešlo na konci 19. století z tlaku dělnického hnutí, kdy jiný vatikánský Lev, ten XIII., sepsal encykliku Rerum novarum na obranu práv pracujících.
Lev současný se teď zastavuje ještě u automatických obranných a strategických systémů a vůbec tam, kde dnešní technologie přebírají schopnost nejen ovlivňovat lidské rozhodování, ale i samy rozhodovat. První vlaštovkou jsou už automatizované systémy, které podle vlastního klíče vyřadí z výběrového řízení uchazeče, kteří neodpovídají předdefinovaným parametrům. Nejspíš i svět práce – pokračuje se v textu – se stává hodnotou, kterou bude na místě začít chránit.
Nečekaní spojenci
U papeže je bdít nad etikou náplní práce. Co ale není samozřejmé, je to, kdo stál Lvovi po boku při zveřejnění encykliky: inovátor Christopher Olah, spoluzakladatel AI startupu Anthropic. Olah sám si totiž před časem začal usilovně klást tytéž otázky, na které navrhuje svá řešení encyklika Magnifica humanitas.
Nyní v Římě pronesl třeba: „Pokud chceme, aby technologie fungovala dobře, je nesmírně důležité, aby existovali lidé mimo komerční pobídky – lidé, kterým záleží na tom, aby věci fungovaly dobře, a trvají na bezpečnosti, kteří jsou ochotni říkat tvrdé věci, být našimi upřímnými a uvážlivými kritiky. To spatřuji v Magnifica humanitas a jsem vděčný Jeho Svatosti a církvi za to, že se ujali tohoto díla rozlišování.“
Což je zaznamenáníhodné gesto spolupráce, ale možná i lehký úšklebek směrem k Bílému domu. Mezi Donaldem Trumpem a papežem Lvem trvá řadu měsíců diplomatická šťouchanda kvůli rozdílným představám o zacházení s migranty anebo o tom, co je a co není pravé křesťanství.
A Washington nemiluje ani Christophera Olaha, který odmítl poskytnout Pentagonu svoje modely. Vláda teď Anthropic bojkotuje a šíří o něm nepěkná slovíčka, což se řeší až u federálního soudu. A teď se tito dva lídři „v nemilosti“ potkávají jako spolupracovníci. Těžko to nechápat i jako podprahový vzkaz Americe.
Je to příběh jako z Pána prstenů, ze kterého se v encyklice také cituje. „Nám nepřísluší zvládnout všechny zvraty světa, jen udělat, co můžeme, pro dobro let, do nichž jsme postaveni,“ opakuje papež Gandalfova slova.
I kdyby to bylo to jediné, co si kdo z dokumentu vezme, už to by stálo za to.