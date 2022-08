Sorry, tyhle papírky nebereme. Jak vypadá země, kde se neplatí hotovostí?

Je mi líto, pane, ale hotové peníze tady nebereme. Jestli chcete něco přidat k účtu jako pozornost, zadejte prosím částku do terminálu.“ Replika mladého číšníka byla sice pronesená zdvořile, ale jeho pohled směrem ke mně byl zřetelný: Proboha, co je to tady za exota?

Naťukal jsem tedy do displeje padesát švédských korun a odešli jsme.

Scénka proběhla při placení v pizzerii ve švédském Göteborgu. V podniku, ve kterém – tak jako na tisících dalších obchodních místech ve Švédsku – už nějaký ten pátek neberou hotovost. Je tomu tak v restauracích, supermarketech, běžných obchodech, hotelích, zkrátka všude.