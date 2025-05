Papírová pravidla a naše banánová demokracie. Co nejvíc ohrožuje budoucí sestavení fungující vlády

Všechno směřuje k tomu, že říjnové volby do Poslanecké sněmovny se odehrají v rozporu s řadou zákonů. Diskuse v médiích i na sociálních sítích ukazují, že si to uvědomujeme, ale existuje tu vysoká míra tolerance k obcházení pravidel. Kde není žalobce, není soudce.

Máme řadu zákonů, které mají za cíl učinit volební soutěž férovou, mají chránit efektivitu vládnutí a demokratickou podstatu politiky. Můžeme vést diskuse o jejich efektivitě. Pokud však budeme tolerovat obcházení zákonů, nejsme stabilní demokracií, ale banánovou republikou. Ostatně lidem zvoleného generála už v čele státu máme.

Vezměme si třeba limit na volební výdaje ve výši 90 milionů korun za kandidující stranu. Ten je principiálně sporný a od začátku nastavený příliš nízko. Zajistit, aby volby nebyly koupené, lze i jinak. ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, tedy tři strany dnešní koalice SPOLU, tehdy ale ještě kandidující samostatně, vydaly před zavedením limitu, ve volbách v roce 2017, na kampaň v součtu přes 200 milionů korun.

Před čtyřmi roky limit opatrně a skrytě obcházely dvě nejsilnější uskupení. Letos nejenom ANO a SPOLU limit obejdou masivně a neskrývaně, přiblíží se mu už i menší strany a koalice. Prezident Petr Pavel realisticky a zároveň cynicky připouští, že odkládal vyhlášení voleb proto, aby stranám umožnil utratit část volebních nákladů před dobou jejich oficiálního omezení. I tyto výdaje by však z logiky věci měly patřit do celkového limitu.

Koalice a nekoalice

Co nejvíce ohrožuje budoucí sestavení fungující vlády, je fragmentace politiky pomocí triku se skrytými koalicemi. Pravdou je, že se tak dělo i v minulosti, kdy různé strany měly podepsané smlouvy o podpoře od menších stran, například ODS od Soukromníků, TOP 09 od hnutí STAN či Klubu angažovaných nestraníků a hnutí ANO od Východočechů. To, že někdo v minulosti obcházel zákon, ale přece nemůže být generálním pardonem i do budoucna.

Povinnost získat pro samostatně kandidující stranu 5 procent, pro koalici dvou stran 8 procent a pro koalici tří a více stran 11 procent, je výrazným zásahem do práva volit svoje zástupce. Důvodem je ochrana akceschopnosti demokracie. Voliči by bez omezení volili pestře a rozdělili podporu mezi desítky stran, jako to vidíme třeba v izraelském parlamentu. Existence kvór by měla pomoci vytvořit stabilní vládní většinu a vyhnout se parlamentnímu chaosu, který ničil evropské demokracie před druhou světovou válkou. Slovenská vláda stojící na koalici tří stran a dvou skupin poslanců (odpadlíků) je varováním.

Hnutí SPD pro tyto volby uzavřelo dohodu s dalšími třemi stranami, je to tedy fakticky koalice čtyř stran, která by pro vstup do Sněmovny měla splnit limit 11 procent. Hnutí Stačilo! je maskováním pro KSČM, ale formálně jsou v něm i další dvě strany, je to tedy koalice tří stran na kandidátce čtvrté – i ony by tedy měly splnit limit 11 procent. Mezi „nekoalice“ se nově zařadili i Piráti s podporou Zelených, tedy faktická dvoukoalice, která by správně musela přelézt hranici 8 procent.

Ministerstvo vnitra má omezenou možnost odmítnout registraci skrytých koalic jako kandidátky jedné strany nebo jednoho hnutí. Pokud tak neučiní v souladu se smyslem zákona, je na konkurenčních stranách, aby daly podnět k soudu. Pokud soud najde odvahu „zasáhnout do demokratické soutěže“, nedojde k jejímu omezení, ale naopak k její ochraně, když proběhne podle pravidel. Soud může snadno provést srovnání mezi kandidátkou doplněnou o odborníky – a koalicí. Posuzovat může smlouvu o spolupráci, společný program, kandidátky, schválené orgány jednotlivých stran, dohodu na financování kampaně a dělení státního příspěvku atd.

Rumunské a francouzské soudy vyloučily v souladu se zákony z voleb favority. Demokracie po druhé světové válce přestaly být hodnotově neutrální a začaly se bránit proti svému zničení. Ochrana demokracie přísluší soudům, a má-li být účinná, musí být tvrdá. Budou mít ale soudci odvahu zakročit proti obcházení pravidel i v případech, kdy nejde o jejich platy?

Autor kandidoval ve volbách do Senátu jako nestraník za Klub angažovaných nestraníků