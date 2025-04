Pár hlasů může úplně změnit tvář budoucí vlády. Byla by škoda k volbám nejít

Volby budou už za půl roku. Je čas skládání kandidátek, ale lidé také hledají odpověď na otázku: proč jít volit? No přece proto, že již více než třicet let máme ústavou zaručené právo si demokraticky a svobodně vybrat svoje zástupce. Tentokrát do Poslanecké sněmovny. Když volit nepůjdeme, i toto právo máme, tak vlastně ztrácíme právo na výsledky nadávat, když se nám nebudou líbit.

Proč to nechávat na druhých, když se mohu osobně podílet na rozhodování o tom, kdo bude poslancem, která politická strana či hnutí volby vyhraje. Není pravda, že můj jeden hlas nic nerozhodne. V minulosti několikrát pár tisíc hlasů určilo, zda ta či ona partaj získá zrovna dost mandátů, aby jí to umožnilo sestavit funkční vládu. A naopak jiné těch pár stovek hlasů velmi chybělo, takže vypadla ze hry o Poslaneckou sněmovnu.

Politika se v poslední době hodně zpersonifikovala a programy jednotlivých stran se zase tak neliší. Více se řeší, s kým v žádném případě do vlády nepůjdu, a s kým asi spíše ano. Nesmí to však vypadat, že tím vlastně podporuji budoucího možného koaličního partnera, který je přece v době předvolební můj soupeř v boji o hlasy. Nemají to politici v této době jednoduché.

Před čtyřmi roky uspěla koalice SPOLU (ODS, lidovci a TOP 09), i letos chce vyhrát a porazit tak Babišovo hnutí ANO. Osobně nejsem příznivec předvolebních koalic. Zajíci se mají počítat až po honu. Na rozdíl od exprezidenta Zemana si však nemyslím, že jde přímo o podvod na voličích.

Každá strana má prostě jít do voleb samostatně, a tak si otestovat svoji politickou sílu, a až na základě výsledku oslovovat ty programově či jinak spřízněné.

Volíte si rovnou premiéra

Na druhou stranu má současná situace pro občany jednu zajímavou výhodu: ve volbách vlastně také hlasujeme o budoucím premiérovi. Bude to opět lídr koalice SPOLU Petr Fiala, nebo Andrej Babiš za ANO? Nebo vše bude úplně jinak? Prezident Petr Pavel, který má podle ústavy výsadní právo jmenovat po volbách předsedu vlády, naznačil, že jmenuje toho, kdo bude schopen vytvořit vládu. A to nemusí být ten, kdo bude mít nejvíce svých poslanců.

Co nám může v otázce, koho volit, pomoci? Možná víc než volební program to může být osoba lídra kandidátky, když nepřímo svými hlasy rozhodujeme i o osobě budoucího premiéra. Můžeme si položit zdánlivě jednoduchou otázku. Umíme si ho představit jako budoucího premiéra? Má na to dostatek lidských a politických zkušeností? A jakou máme zkušenost s oním politikem z minula, ať už byl premiérem, nebo v opozici?

Být předsedou vlády, to je velmi specifická „pracovní pozice“. Každý politik by měl vždy navenek především prezentovat svoji suverenitu a tah na bránu, introverta typu bývalého předsedy vlády Bohuslava Sobotky dnes už nikdo volit nebude. Ale uvnitř by se měl potýkat s mnoha pochybnostmi. Jistá míra pokory i navenek projevované každému velmi sluší. Charizma kandidátů na premiéra je prostě důležité.

Je svým způsobem škoda, že pravolevé vidění světa je asi minulostí. I tak však stojí za to zamyslet se, zda ta či ona volební strana či hnutí chce ukrajovat více daní z našich peněz. Když ano, zda její představy jsou rozumné a máme na využití peněz obdobný názor. Hlavně si však musíme říct, zda se nám v minulém volebním období žilo dobře, anebo zda chceme změnu, a když ano, tak jakou, a kdo ji reprezentuje, a co nabízí, a jak věrohodně. A podle toho se u volební urny rozhodnout.

Zajímavostí těchto voleb bude, že o budoucí vládě možná nerozhodne jejich vítěz, ale spíše strany na spodku výsledkové listiny. Zda překročí 5% kvórum a budou mít tak co nabídnout do koaličních vyjednávání, anebo propadnou a hlasy se přerozdělí ve prospěch úspěšných.

O tom všem rozhodneme my, voliči. Také bude zajímavé sledovat, jak vydrží pevnost předvolebních koalic, když výsledek může být všelijaký a povolebních turbulencí bude možná spousta. V zájmu státu se můžeme dočkat i dnes obtížně představitelných koaličních kombinací. Anebo ne?

Nejhorší volbou by však bylo k volbám nejít. Ti z nás, kteří pamatují „volby“ před rokem 1989, si možná více než mladší váží toho, že si můžeme skutečně vybrat mezi vícero kandidátkami a máme tak reálnou možnost ovlivnit politický život kolem nás.

A pozor: máme rovné volební právo, volební hlas intelektuála nebo podnikatele z Prahy má stejnou cenu jako hlas důchodkyně z Jeseníků. Bylo by škoda k volbám nejít. Na přemýšlení, koho vybrat, máme už jen půl roku.

Autor je právník a publicista.