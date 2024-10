Cypherpunk is dead! Paralelní Polis bude v Česku chybět, nejen Babišovi

„Nevidím jiný smysl Bitcoinu, než pro ty, kteří nevěří státu.“ A to především proto, že „investice do kryptoměn moc nevynáší.“ Pokud však „chceš přepírat peníze z nelegálních zdrojů, tak je to úkryt.“ Ale „jak bych s tím bitcoinem fungovala, když tím nikde nemůžeš zaplatit?“ Tyto a podobně neuvěřitelné hlášky jedné ekonomické komentátorky udělaly z jejího videa v posledních dnech virální hit českého internetu.

Nenechte se ale mýlit, je to opravdu kousek z října 2024, nejde o zlomyslně oprášený záznam z krypto-romantických časů roku 2016. Tehdy ministr financí Andrej Babiš prohlásil, že „vůbec netuší, co to bitcoin je a pokud ví, tak tím nikdo neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst.“ Dočkal se za to zvěčnění na zdi v pražských Holešovicích. Ale hlavně návštěvy v nedaleké Paralelní Polis, mekce kryptoměn, kde mu vysvětlili, co to tedy je.

Srovnání s Babišem by slovutnou komentátorku jistě vůbec nepotěšilo. Kdyby ještě navíc někdo škodolibě poznamenal, že její oblíbený politik má proti ní v této disciplíně osm let náskok. Pokud by se ale přece jen chtěla dozvědět o bitcoinu a spol. něco víc, v centru kryptoanarchie jí už asi nepomohou. Po deseti letech Paralelní Polis v původní podobě končí, každoroční konference Hackers Congress byla letos poslední. A je to velká škoda.

Doplňte si ZSV

Význam černě natřeného domu s kavárnou v přízemí, kde se dalo platit jen kryptoměnami, ale dalece přesahoval výchovu novinářek v Čechách. Nebo ministrů financí. Původně experiment umělecké skupiny Ztohoven, odkazující minimálně názvem na myšlenky Charty 77, rychle přilákal zájemce o krypto-měny, krypto-anarchii a krypto-punk. Od ajťáků, studentů a libertariánů, přes finančníky a ekonomy, až třeba po právníky.

Na Hackers Congress se na pódiu objevovaly známé tváře, dokonce tehdejší členové bankovní rady ČNB, či její dnešní guvernér. Střídaly je ty úplně neznámé, včetně skutečných hackerů, kteří se záměrně snažili neznámí zůstat. Koktejl technologií, ideologií a svobody, vábil lidi z celého světa. I díky tomu se z Prahy stalo jedno z hlavních kryptoměst. Přicházely a vznikaly tady nové nápady, v jedné z mála oblastí jsme byli opravdu na špičce. Debata o blockchainu byla u nás ještě před covidem na úrovni New Yorku.

Jistě, řada myšlenek měla punc naivity až neznalosti. „Chlapci by si asi měli doplnit základy společenských věd,“ zněl kdysi příkrý, ale trefný rozsudek jedné z mála přítomných dam. Přímočaré odmítání státu, či využívání bitcoinu a spol. k obcházení státních systémů, se před téměř dekádou skutečně blížilo současným výrokům slovutné komentátorky z úvodu. Jenže kryptosvět od té doby dávno vyrostl a dospěl.

(Ne)jistota stonásobku

Nejviditelnějším ukazatelem je cena samotného bitcoinu. V roce 2016 stál okolo 15 tisíc korun, dnes přes 1,5 milionu. Šílený růst a vidina zbohatnutí přilákaly spekulanty a pak i běžné investory. Z kryptoměn se stal hlavní proud, mainstream, zkrátka další finanční aktivum, jehož hodnota opisuje vývoj celé ekonomiky. Analytici, bankéři a brokeři je tak sledují vedle akcií a dluhopisů. Investice do nich tedy mohou vynášet. Třeba stonásobek. Nebo násobky prodělat, ostatně jako každá jiná investice.

Platit se s bitcoiny a dalšími dá také docela slušně, třeba v největším e-shopu Alza sídlícím doslova za rohem od Paralelní Polis. Nebo v řadě restaurací díky mobilní aplikaci Qerko, kterou používá přes milion lidí. Na Hackers Congress pak navázaly jiné, naleštěnější akce.

Přechodem do mainstreamu a vymizením étosu hackerů a anarchistů z kryptosvěta, vysvětloval konec a přestavbu Paralelní Polis na běžný coworking i její spoluzakladatel Roman Týc ve skvělém podcastu Kryptospace.

Někdo by mohl říct, že se tak kruh uzavírá. Hackeři, kteří kdysi nevěřícně sledovali centrální bankéře, je dnes bedlivě sledují při rozhodování o úrokových sazbách. Samotná Paralelní Polis fakticky zkrachovala a nově přijímá i platební karty. Za pivo se dá zaplatit v restauraci naproti bitcoinem přes QR kódy, které do plateb prosadily banky.

Jenže v tomhle světě moderních financí hlavního proudu mají před námi v New Yorku, Londýně, Paříži, nebo ve Varšavě, nedohnatelný náskok. Polis tak bude chybět v přinášení a testovnání nových myšlenek z globálního hřiště, v drzém propojování starého a nového, ve vytváření intelektuálního náskoku v něčem novém a neobjeveném. No a vlastně pořád i v tom vzdělávání, k čemu ty bitcoiny vlastně jsou.