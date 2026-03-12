Melodie neporušitelného svazku dříve a nyní

Pokaždé se k tomu ještě nesla na nejvyšší stožár ruská, nikoliv sovětská vlajka, což sice dávalo tušit, že slova současně znějící písně budou trochu jiná (a skutečně, namísto původního holdu sovětským diktátorům – připomínám pro pamětníky verše druhé sloky: Lenin veliký nám ozářil cestu a Stalin nás vychoval k věrnosti lidu, nadchl nás pro práci a hrdinské činy – se současná verze zmiňuje o Boží ochraně rodné Rusi), leč melodie je skutečně do poslední noty shodná s tou z roku 1944 – a překvapivě je stejný jako před lety i autor slov, Sergej Vladimirovič Michalkov, jenž vytvořením textu ideově do značné míry protichůdného původní verzi v roce 2000 osvědčil svou myšlenkovou pružnost i v pokročilém stáří.
Ostatně stejné jako před lety je v té zemi i leccos dalšího… přesně jak to slovy, že „zítra“ tam „znamená včera“, byť zcela zřejmě nechtěně, vyjádřil kovaný znalec tamních poměrů Julius Fučík.
O železné oponě. Před 80 lety zazněl slavný projev Winstona Churchilla
Nebývalo to ale úplně vždy tak, byť šlo o období historicky dosti krátké: mezi lety 1990 a 2000 byla hymnou Ruské federace (na samém počátku ještě jako součásti SSSR) skladba Michaila Ivanoviče Glinky z r. 1833, kterou její autor nazval Motif de chant national (“Motiv národního zpěvu“, teprve za druhé světové války ji propaganda přiřadila název Patrioťičeskaja pěsňja – „Vlastenecká píseň“). Ta ovšem trpěla jistou vadou: byla pouze instrumentální – neměla slova.
Proto byla v r. 1999 vypsána soutěž na její otextování, ale než mohlo být vítězné znění přijato parlamentem, Boris Jelcin odstoupil z funkce, novým prezidentem se stal Vladimir Vladimirovič Putin a s ním nastal návrat ke starým časům ve mnohém – byť pro hymnu vyvstala potřeba drobné úpravy slov: po neslavném konci studené války a rozpadu SSSR by přece jen pět o tom, jak je lid „Leninovou stranou“ veden „ke slavnosti komunismu“, působilo přinejlepším fraškovitě.
Ale vraťme se k té paralympiádě.
První, čeho si člověk všimne, ještě před tou ruskou účastí, je samozřejmě fakt, že logičtější by byl výraz „paraolympiáda“, ale to „o“ vypadlo, zřejmě z ryze jazykově-estetických důvodů, již při prvních takto nazvaných sportovních hrách, které následovaly těsně po olympiádě r. 1960 v Římě (a první zimní paralympiáda se pak konala r. 1976 ve Švédsku ve městě s těžko vyslovitelným názvem Örnsköldsvik – pevné pravidlo, že se paralympiády konají vždy na místě těsně předchozích olympijských her, se datuje až od Soulu v r. 1988). Komponenta „para-“ přitom odráží fakt, že původních soutěží, pořádaných ještě pod méně vznosným jménem, na konci čtyřicátých let, se účastnili pouze paraplegičtí pacienti, v naprosté většině vojenští invalidé-vozíčkáři z druhé světové války.
Den Matěje apoštola a Claude Shannona
Dalším nápadným bodem je nízký počet ruských účastníků: Vorončichinová je jednou z pouze šesti sportovců, kteří soutěží pod ruskou vlajkou, což je překvapující, protože ruské (či sovětské) výpravy na paralympiády bývaly za mých mladších let výrazně početnější.
To je dáno tím, že Mezinárodní paralympijský výbor (International Paralympic Committee – IPC) v září 2025 zrušil své rozhodnutí z dubna 2022, že se sportovci Ruska a Běloruska nesmějí účastnit her, dokud boje na Ukrajině neutichnou, mezinárodní výbory jednotlivých sportů však Rusy a Bělorusy na své soutěže nevpustily, a ti proto nemohli splnit kvalifikační kritéria, což nakonec IPC obešel tím, že šesti Rusům a čtyřem Bělorusům udělil „divoké karty“ (povolení účastnit se i bez kvalifikace).
K čemuž už zbývá jen dodat, že porušování olympijského míru není jediným problémem ruského (nejen paralympijského) sportu: již před „speciální vojensku operací“ nemohli Rusové startovat pod svou vlajkou na olympiádách a paralympiádách, protože jim Světová antidopingová asociace dokázala systematické, státem podporované užívání zakázaných prostředků podporujících výkon. Ruští paralympionici tak pod svou vlajkou startovali naposledy v r. 2014 doma v Soči (a pak až nyní).