Máme medaili. Nápis zářící na světelném panelu nedaleko obchodního centra v Moskvě vyvolává u chodců údiv a snad i mírné zmatení. Olympijské hry skončily před několika týdny. A vítězku nejcennějšího kovu pozná jen málokdo. Přesto je to pro Rusko velká sláva.
Je hloupé křičet, že sport je mimo politiku. Nejvýraznějším příkladem je Rusko v roce 2022 a Spojené státy americké s Izraelem v roce 2026. Vidíte nějaký rozdíl?
Anton Anisimov, ruský sportovní novinář
Rusko získalo na zimních paralympijských hrách probíhajících v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo první zlatou medaili. Zasloužila se o ni hendikepovaná lyžařka Varvara Vorončichinová, která zvítězila zkraje týdne v závodě super-G. A poprvé od her v Soči v roce 2014 tak pod třemi „půlměsíci“ zazněla na paralympiádě ruská hymna.