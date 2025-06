Starosta chtěl zakázat sprosťárny a sám nadával. Líp by to nevymyslel ani Cimrman

„Je to náramně jednoduché, chci, aby ve veřejném prostoru byl pořádek, slušná mluva, aby se lidé nemuseli bát, že je tam někdo přepadne, že bude žebrat,“ vysvětlil starosta.

Návrh je to podle mě dost hloupý, dokonce bych jej mohl označit nějakým slovem, za které by v Pardubicích mohla hrozit pokuta.

Je zvláštní, jak si někteří politici vysní nápady, které jsou úplně mimo praktickou aplikaci práva, jen aby podle svého pocitu „zlepšili“ život. Bez ohledu na možnou buzeraci, kterou by to mohlo přinést.

A nejlépe to asi vyplyne, když jednoduše zauvažuji, jak by taková věc v praxi (ne)mohla fungovat. Zastupitelé si to uvědomili také a o půlnoci v noci na včerejšek odhlasovali pouze Štěpánkovo prohlášení k věci, vyhláška se neměnila. Tak si můžeme aspoň zaspekulovat, jak by to vypadalo, kdyby to snad v budoucnosti napadlo jiného politika nebo Štěpánka znovu.

První problém by byl samozřejmě s důkazní situací. Když bude někdo nadávat strážníkům městské policie a ti si to navzájem dosvědčí, tak budiž. Ale jinak?

Vyhláška jako absurdní drama

Už mě jízlivě napadá, jak by kromě radarů, které nachytávají rychle jedoucí řidiče, byly po Pardubicích rozmístěny ještě mikrofony s kamerou, aby odhalily člověka, který půjde kolem a uleví si nějakým sprostým slovem. A už vidím, jak se pak dotyčný hádá, že vyslovil ve skutečnosti slovo „bunda“, a ne…

To znamená, že se také dostáváme k vymezení definice vulgárních slov. Musel by existovat nějaký seznam, který by mohli občané veřejně prostudovat, aby věděli, co říkat a neříkat. Velký problém může nastat například se slovy „kráva“ a „vůl“, protože tady hodně záleží i na kontextu a zemědělci by se mohli houfně odvolávat proti pokutě.

Sprostá slova se vyskytují i v krásné literatuře a ve filmu, takže některé americké filmy by v kině vůbec nemohly být promítány a knihy Charlese Bukowského by se mohly rovnou zakázat. Když to úplně přeženu s nějakou nadsázkou, už si představuji, jak by Pardubičané chodili nadávat za ceduli s červeně přeškrtnutým názvem města, kde už vyhláška nebude platit, a mohli by frustrovaně do města křičet: „Ku..a! Pr..l. ...“

Když už jsme u toho, je ke zvážení, jestli je v současné době vůbec společenská nebezpečnost vyslovování vulgárních slov tak vysoká na rozdíl od jiných věcí, které potenciálně ohrožují naši bezpečnost. Jsem rád, že pardubické zastupitelstvo nakonec nechalo lidi na pokoji. Anebo? Jako mají kuřáci v jinak nekuřáckých budovách kuřárny a kuřácké koutky, tak by ve městě pak mohly být zřízeny „vulgární koutky“, kam by lidi mohli chodit klít. Takové „speaker’s vulgar corners“.

– „Co vy tady, sousede?“

–“Ále, jdu si sem říct jednoho z..da.“

I tohle by podle mě mohla být únosná pointa, ale přišla jedna ještě lepší. Zjistilo se, že starosta Štěpánek sám sprostě mluví, a to dokonce i s novináři. Doslova řekl, že už ho „sprostá mluva mládeže se.e“.

Jára Cimrman a Jaroslav Hašek by to nedokázali vymyslet lépe.