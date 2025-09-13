Klasika je na ústupu. Kam na párek v rohlíku?

Před pár dny to přišlo znovu. Nedalo se jinak, vyrazil jsem. Jaké bylo mé zděšení po příchodu do řeznictví, sídlícího ve foyeru prodejny jednoho známého řetězce.
Zavřeno! Ani jsem nezjišťoval, jestli jen dočasně renovují nebo zavřeli úplně, takový to byl šok. Padla tak poslední možnost, kde si v centru krajského města dát párek v rohlíku. Ano, obyčejný, klasický, český párek v rohlíku.
Můžete namítnout, že je přece spousta dalších míst, kde se dá něco podobného koupit. Jenže já nechci hotdog v podobě rozříznuté housky nebo pokrm téhož názvu, který nyní nabízí nejedna čerpací stanice. Nic proti nim, jasně že si ho občas dám, a dokonce mi i chutná, ale je to prostě jiné jídlo.
Ten klasický párek v rohlíku je jen jeden. V obyčejném, ideálně čerstvém rohlíku, který se nahřeje na nerezovém bodci. S dobrým párkem ohřátým v páře, to je základ. A samozřejmě s dobrou plnotučnou hořčicí, která se do rohlíku dostane tak, že se v ní párek lehce namočí a pak teprve vsune do rohlíku.
|
Etiketa pro Čechy: „Jaké monstrum jí hot dog příborem!“ Co byla vidličková aféra a jak si poradit s fast foodem?
Že to zní banálně? Jistě, ale nevěřili byste, že i takovéhle jídlo se dá pokazit mnoha způsoby. Když je párek studený, nebo naopak příliš uvařený, nedejbože prasklý, nebo dokonce zkažený. Ano, i to se děje. Vrcholem neúcty k zákazníkům je jeho ohřívání v mikrovlnné troubě, neuvěřitelný nešvar, který bohužel od 90. let ještě nikdo úplně nevymýtil.
Stejně důležitou součástí jako párek je samotný rohlík. Zde platí staré pravidlo, že v jednoduchosti je síla. Stačí obyčejný rohlík, klidně ze supermarketu za 2,90. Hlavně nic nevymýšlet. Žádný rohlík s mákem nebo kmínem, žádné bagetky nebo rohlík, který je tak silný, že se nevejde strávníkům do úst.
A hlavně čerstvý. Není nic horšího, než když u okénka vidím prodavače, jak se snaží na nahřívač navléct gumovou hmotu včerejšího, mnohdy i předvčerejšího rohlíku. Nejenže pak nemá valnou chuť, ale velmi pravděpodobně se na kovovém nahřívači proděraví a nebohý konzument bude po několika soustech utírat hořčici z nažehlené košile.
Rozhodují detaily
Právě hořčice je totiž neméně podstatnou součástí celého pokrmu. Když je ředěná nebo lehce sražená, může být párek sebelepší, ale chutnat nebude.
U hořčice je navíc velmi důležitý způsob, jak se do rohlíku dostane. Ideální je samozřejmě ten už v úvodu zmíněný, kdy se párek jemně „okoupe“ v misce s hořčicí a ta je pak po vsunutí do rohlíku rovnoměrně rozvrstvena mezi párkem a rohlíkem.
Jenže na mnoha místech je k vidění to, že prodejce vezme plastovou lahev s hořčicí a prostě ji napustí do rohlíku. Většina tekutiny se pak samozřejmě usadí dole, což má za následek zaprvé nedostatečné ochucení většiny párku, zadruhé pravděpodobnou nehodu v momentě, kdy se člověk prokouše k hořčicovému ložisku.
Ale dost už negativních zkušeností, tenhle sloupek má být především oslava tohoto geniálního jídla, klasického párku v rohlíku neboli „pikadoru“, jak mu říkají v Českých Budějovicích. Asi tam budu muset zajet, protože v Pardubicích už se dobré a klasické párky v rohlíku podařilo vymýtit.