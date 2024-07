Pařížské inspirace 1924. Tvůrce Ferdy Mravence zakládal české ragby, Bukovský zorganizoval slavný závod

Názor

V předvečer letních olympijských her v roce 1924 byla v Paříži, jejich dějišti, založena Mezinárodní asociace sportovních novinářů (AIPS). Mezi zakladateli byl i jeden Čech. Když se na webu zatouláte na stránku AIPS, přečtete si, že to byl Andrej Sekura. My ale dobře víme, že šlo o tvůrce snad všem českým dětem známého Ferdy Mravence – Ondřeje Sekoru.