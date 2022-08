Je to tradice stará už 150 let, neboť první národní park, Yellowstone v USA, byl vyhlášen 1. března 1872. I proto se výraz národní park používá celosvětově. Ale trend ochrany přírody míří proti pojetí „parku“. Míří k uchování původní přírody, ač je otázka, co znamená původní. Je to u nás stav po konci doby ledové? Teplé období atlantik v holocénu? Stav před středověkou kolonizací? Či pozdější?