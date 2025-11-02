Výživná krmítka pro 174 poslanců. Zrušme příplatky za parlamentní funkce

Petr Kolman
Úhel pohledu   15:00
Když se řekne „funkce ve sněmovně“, leckdo si představí pár vedoucích postů – předsedu, místopředsedy a pak několik šéfů výborů. Jenže realita dolní komory našeho moudrého parlamentu je mnohem více rozbujnělá. Mladé poslanectvo by možná řeklo „vyhajpovaná“.
Předseda ANO Andrej Babiš se domáhal přednostního vystoupení, i když se jiní k němu přihlásili dříve písemně. Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová odmítli Babišovi první vystoupení udělit a pohrozila mu, že ho nechá vyvést, když to neakceptoval. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

V minulém (respektive nyní končícím) volebním období totiž 174 z 200 poslanců mělo nějakou funkci, a tedy i příslušný nemalý finanční každoměsíční příplatek. Jinými slovy – jen hrstka poslanců byla „obyčejnými“ zákonodárci. Všichni ostatní si přilepšili díky místům předsedů a místopředsedů ve vedení výborů, podvýborů, komisí či delegací. Česká sněmovna se tak stala jakýmsi klubem funkcionářů, kde de facto skoro každý je „něco“.

Co poslanec, to funkcionář

Pro milovníky čísel a pořádku – měli jsme neskutečných 18 sněmovních výborů, 57 podvýborů, 6 delegací a 14 komisí. Systém, který měl především zajišťovat (pololaickou, ne odbornou) legislativní práci a kontrolu vlády, se postupem let změnil ve výživné krmítko.

Citovaných osmnáct výborů, sedmapadesát podvýborů, čtrnáct komisí a šest delegací do mezinárodních institucí – to je struktura, kterou by mohly závidět i OSN nebo USA.

A zatímco některé sněmovní orgány (hlavně výbory) pracují skutečně poměrně intenzivně, jiné (zejména všelijaké podvýbory à la „pro dějiny jihočeských rybníků v lesku estonské lesbické poezie“) se scházejí sotva dvakrát do roka. Přesto jejich předsedové pobírají měsíční příplatky v řádu desítek tisíc korun každý měsíc, i o parlamentních prázdninách.

Kdo by se pak divil, že po volbách se vleče a spoustu energie stojí nejen sestavení vlády, ale právě rozdělení desítek funkcí ve sněmovně?

Strany a hnutí mezi sebou licitují, kdo obsadí které místo – nikoli kvůli prestiži nebo odbornosti, ale kvůli penězům. Což samozřejmě navenek nepřiznají, všem jde přece o práci pro lidi.

108 poslanců ANO, SPD a Motoristů musí podepsat dodatek koaliční smlouvy

V zákulisí se pak obchoduje se stejnou vášní, s jakou jiní spekulují na komoditní burze. Obyčejný občan by řekl, že jde o klasickou „trafiku“. Politik by oponoval, že přece zodpovídá za důležitou agendu. Jen málokdo ale dodá, že ona „agenda“ se někdy vejde na půl strany zápisu z jednání konaného dvakrát, třikrát do roka.

Prostor pro závislost a klientelismus

Přitom stát, který se potýká s deficitem rozpočtu, nemá důvod takovou praxi dále udržovat. Tyto funkční příplatky stojí ročně desítky (možná i stovky) milionů korun – peníze, které by šly použít na podporu školství, zdravotnictví, obrany či snížení státního dluhu.

Mnohem horší však je, že takový systém deformuje samotnou politickou kulturu. Strany se už dávno nepřou jen o program, ale i o počet (místo)předsednických židlí a židliček. Každá nová funkce vytváří novou závislost a nový prostor pro klientelismus. Je zajímavé, že skalní bojovníci proti korupci vždy a všude – ano, mluvíme o Pirátech (resp. Pirátkách) – nenavrhují snížení sněmovních funkcí nebo jejich bezplatnost.

A když už je skoro každý předsedou nebo místopředsedou, ztrácí se i smysl samotného vedení.

Skromný krok správným směrem

Proto se jeví jako rozumný krok, že nová vládní koalice pod vedením hnutí ANO chce v příštím období (2025–2029) snížit počet místopředsedů sněmovny ze šesti na čtyři. Dva pro koalici, dva pro opozici – to je poměr, který odpovídá nejen logice parlamentní demokracie, ale i zdravému selskému rozumu (dnes spíše fištrónu z montovny). Koneckonců, většina evropských parlamentů funguje s menším počtem místopředsedů a nikomu to nepřipadá jako ohrožení demokracie.

Nebývalý počet nových mladých poslanců na razantní snížení věku ve Sněmovně nestačil

Je to skromný krok správným směrem. Ale nestačí. Mnohem důležitější by bylo celý systém příplatků a funkcí zjednodušit. Omezit počet zbytných parlamentních orgánů (zejména zbytečných podvýborů), a hlavně odstranit finanční motivaci k jejich zakládání. Prostě do budoucna žádné funkční příplatky pro předsedy a místopředsedy výborů, komisí a podvýborů.

Politik, který tvrdí, že „nešel do sněmovny kvůli penězům“, by přece měl být schopen vykonávat mandát i bez (místo)předsednického příplatku. Vždyť jim jde přece hlavně o práci pro lidi a blaho ČR, jak do nás politici (či spíše jejich asistentstvo) s obrovskou pokorou hustí skoro denně na všech sociálních sítích.

Nezadlužit vnoučata

Sněmovna opět musí být zejména místem, kde se řeší zásadní úkoly svěřené především Ústavou ČR a kde se důsledně diskutuje o zákonech, a nikoli o tom, kdo bude „místopředsedou podvýboru pro prevenci výborů“. Jinak hrozí, že místo efektivního zákonodárného sboru zase budeme mít spíš rozvětvené sdružení funkcionářů, které má na mysli své odměny a přípatky za vedení různých orgánů.

A jak mi potvrdí kolegové ústavní právníci, ústavní nárok na další placenou funkci pro poslance ani pro poslankyně opravdu neexistuje. A také by to byl jasně vyslaný signál (jak říkával Petr Fiala) o tom, že stát začíná opravdu šetřit, abychom více nezadlužovali naše děti a vnoučata.

