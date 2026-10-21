Pojistka a politika. Když je metafora jen prázdný kýč

Metafora s pojistkou je však nejen kýčovitá, ale také zavádějící. Pojistka, když účinkuje, přeruší elektrický obvod a je ji třeba, když máte starou, zahodit a vyměnit. (Když máte moderní, stačí nahodit.) Senát však má legislativní proces nikoli přerušovat, nýbrž stabilizovat. Pro metaforu s pojistkou demokracie v rámci legislativního procesu by se tedy mnohem víc hodil Ústavní soud, který skutečně „legislativní obvod“ konstatováním o neústavnosti zákona přeruší.
Navíc, s funkcí pojistky ve svém snad nejzásadnějším momentu náš Senát zklamal. Když skandální průběh druhé volby prezidenta Klause parlamentem zhnusil celý národ s výjimkou Klausových kortešů, zákonitě přišel impuls k přímé volbě. Ústavní právníci tehdy varovali, že pokud nedojde i k dalším úpravám prezidentských pravomocí, výrazně to destabilizuje politický systém. Mnozí poslanci se nijak netajili tím, že to sice vědí, avšak návrh podpoří, protože se tím zalíbí veřejnosti, a Senát to přece jistí, protože tam se požadovaná třípětinová většina nenajde.
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Kolaterální výsledky voleb aneb Nejde jen o procenta
Pracoval jsem tehdy v Senátu a pamatuju na to kalné ráno (řečeno s básníkem), když jsem před jednací síní zvanou familiárně konírna potkal jednoho z vůdčích senátorů sociální demokracie, která tehdy v Senátu měla nadpoloviční většinu. Ještě večer předtím se dušoval, že návrh neprojde. Teď však mi skoro šeptem prozradil, že z Lidového domu dorazil befel: přímá volba musí projít, jinak by to ohrozilo preference. I stalo se. Místo pojistky tehdejší šéf ČSSD Sobotka vrazil do legislativního procesu dvoucoulový hřebík a výsledkem byla deset trvající zemaniáda.
Jako metafora role Senátu v legislativním procesu se tak mnohem víc hodí nedoložená, leč oblíbená legenda o debatě mezi otci zakladateli americké demokracie Washingtonem a Jeffersonem, zda mají vznikající Spojené státy mít dvoukomorový parlamentní systém. Historka nejspíš vznikla, až když byli oba pánové na pravdě Boží.
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Jefferson, který se zrovna vrátil z vyslancování ve Francii, podle ní vyčítal nad šálkem čaje Washingtonovi, proč podporuje Senát, podle něho zbytečný. Washington se ho zeptal, proč si zrovna přelil čaj do podšálku. Protože je moc horký a já nemám krk z mosazi, opáčil Jefferson. Proto se zákony přelévají z horké Sněmovny reprezentantů do Senátu, aby tam trochu vychladly, kontroval Washington. V tom je podstata dvoukomorovosti, zchladit horké hlavy rozpálené populismem či něčím jiným, zkrátka stabilizovat legislativní proces i celý systém.
Obávám se ovšem, že pro mnohé zdejší politiky je tahle metafora příliš subtilní a těžko pochopitelná, navíc na dnešní dobu rozvláčná, a kdo ví, jak by se dala na Instagramu přitažlivě rapovat. Nadto se čím dál víc zdá, že ani v Americe už moc neplatí.