Že by ve volbách už konečně o nic nešlo? Kdepak, příští rok bude v sázce zase všechno

Zase je to tady, a jestli jste si mysleli, že už máte od toho věčného kolotoče pokoj, tak jste se, milí, drazí čtenáři, šeredně spletli.

Rok se s rokem sešel a všichni ti nabubřelí mudrcové (všech pohlaví) na stranických schůzích, za žlutými stoly v kantýnách (pardon dnes již lobby barech), s mikrofony i bez nich, a hlavně na sociálních sítích již zase unisono hlásají: „Tohle budou ty nejdůležitější volby v české historii!“

Zvedáme tedy svíce a zapalujeme poctivou votivní svíčku. Za tenhle „šaškec“, kterému jsme zatleskali už tolikrát, že nám ty ruce museli půjčovat, protože ty naše by to nevydržely.

O důležitosti těchto nadcházejících voleb totiž není pochyb. Vážně! Stejně jako u všech ostatních.

Jde o charakter našeho státu!

Byly to první svobodné volby roku 1990, které byly opravdu super důležité! A pamatujete ty v roce 1992? Přece šlo o všechno, dokonce se dělil a rozdělil náš stát! A co rok 1996? No, vsaďte boty, že to bylo zase o všechno. První volby v nové České republice.

A o tom, že v předčasných (posarajevských) parlamentních volbách v roce 1998 a i v roce 2002 šlo úplně o všechno, o tom nebylo a není pochyb!

Kdo si z vás pamatuje „megadůležité“ (jak by řekla dnešní mládež) volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006? Že již ani nevíte, kdo tehdy vyhrál? To máte fuk, ale byly opravdu velevýznamné, pro každého z nás. Nezapomínejme na veledůležité volby do sněmovny v roce 2010, tehdy vyhrála ČSSD, a kandidovalo tehdy 27 uskupení.

A pak ten divoký volební rok 2013, předčasné volby vyhrála zase ČSSD, anebo ne? Ale to je fuk, hlavně že šlo opět, alespoň dle tehdejších komentátorů a politiků, o naprosto nejdůležitější volby, jak jinak.

A pak památný rok 2017. Babiš na koni! Vzpomínáte, jak nás pravice i levice strašila, že jsou to nejdůležitější volby v českých dějinách? Kolik lidí pro to plálo?

A nemůžeme zapomenout na volební rok 2021, kdy fialovci, lidovci a samozřejmě i babišovci a okamurovci apelovali na všechny, aby přišli k těmto pro změnu „nejdůležitějším volbám“, které rozhodnou o charakteru našeho státu.

A nestačilo! V roce 2025 budou zase nejzásadnější volby. Padni komu padni!

Pamatujeme tu legendární větu? „A tentokrát jde fakt o všechno.“

Zmíněné „tentokrát“ jsme si zopakovali už tolikrát, že na něj mám již alergii.

Někdy mám pocit, že by bylo krásné, kdyby už konečně šlo o něco naprosto zbytečného. Aby poprvé nešlo ve volbách o všechno. Ale mám naopak důvodné podezření, že i v roce 2029, pokud se ho dožijeme a pokud předtím nebudou tzv. předčasné volby, tak zase půjde o všechno!