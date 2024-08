Mela na mnoha frontách. Situace zhruba rok před klíčovým hlasováním do sněmovny je otevřená

Popřípadě o něco nižšího, ovšem nijak fatálně propadlého.

Součet parlamentních opozičních subjektů, tedy ANO a SPD, bývá s pětikoaliční sumou zhruba vyrovnaný, nebo jen o pár procentních bodů lepší. Pokud by se daný průzkum (volební model) překlopil do reality, rozdíl mezi vládním a opozičním blokem by činil několik mandátů. Jistě, v řadě průzkumů by současná vládní koalice většinu ve sněmovně ztratila, ale ne o mnoho.

Aktuální nálady před urnou

O držitelích moci po příštích parlamentních volbách proto může snadno rozhodnout konkrétní situace pár týdnů před hlasováním, a zejména pak míra úspěšnosti kampaně, či přesněji kampaní konkrétních stran, hnutí a koalic. Ostatně, s vlivem kampaně volební modely počítat nemohou, a i proto nedává příliš smysl interpretovat dílčí posuny ve výsledcích průzkumů jako nějaký zásadní zvrat.