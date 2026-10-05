Skoro vůbec ne. Minulé volby přinesly drtivý úspěch hnutí ANO. Ale i když o volební sobotě po sečtení výsledků Andrej Babiš triumfálně kráčel do volebního štábu za doprovodu italského hitu, který pouštěl ze svého přenosného přehrávacího zařízení, mohla v něm stále setrvačně dlít malá dušička.
Nezáleželo totiž pouze na skóre jeho hnutí, ale převelice též na výsledku ostatních aktérů. Kdyby Motoristé sobě nepřekonali pětiprocentní laťku, současný premiér by s velkou pravděpodobností postrádal většinu k sestavení vlády. A ostrouhal by podobně jako v roce 2021.
Motoristé ale do Sněmovny projeli se ziskem 6,77 %. V době zahájení povolebních jednání Andrej Babiš asi netušil, že se stanou chronickými potížisty jeho vládní sestavy. Se stranou Tomia Okamury (SPD) si poradil až překvapivě snadno. Okamurovým ambicím se dostalo zadostiučinění v podobě trůnu předsedy Poslanecké sněmovny, tři křesla vyhrazená ve vládě jeho uskupení připadla dvěma manažerům blízkým premiérovi a generálu Zůnovi, jenž do té doby neměl s SPD nic společného. Což prozrazovala i skutečnost, že se ve svých vyjádřeních pouštěl příliš daleko od hradeb Okamurova hradu a pak za to pykal ponižujícím veřejným pokáním či nutností trapně verbálně kličkovat ve vyjádřeních pro média.
Sen o jednobarevné vládě
Asi nejvíce problémů Babišově vládě zatím natropili právě Motoristé sobě. Když prezident Petr Pavel odmítl jmenovat jejich čestného prezidenta Filipa Turka do jakékoli ministerské funkce, urazili se jako malí kluci a rozpoutali zbytečnou válku s hlavou státu, kam vtáhli i premiéra. Ten však po pár týdnech zjistil, že v ní nyní nedovede vyhrát, odpískal ji a šéfa Motoristů Petra Macinku donutil alespoň k neutralitě.
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Andreje Babiše též určitě netěší, pokud ministra kultury Otu Klempíře nemůže vystát snad už vůbec nikdo, především ne z kulturní oblasti. Vzal na sebe nevděčný úkol apoštola zrušení koncesionářských poplatků neboli zdroje financování veřejnoprávních médií, přičemž zejména v poplatcích významná část společnosti spatřuje garanci jejich nezávislosti. Ministr kultury se ale nevděčného úkolu navíc zhostil s pozoruhodnou nešikovností. Nyní se na veřejnosti raději moc neukazuje.
Premiér Babiš se nikdy netajil sněním o jednobarevné většinové vládě svého hnutí. Po roce koaličního vládnutí s SPD, ale hlavně s Motoristy, asi každý věří, že si to nyní toužebně přeje ani ne tak kvůli koncentraci moci, leč s ohledem na vlastní nervy. Ministři za ANO totiž v zásadě „makají“ a skoro každý se může pochlubit, jak prosadil to či ono. Z čehož ještě neplyne, že své resorty spravují opravdu dobře, nicméně veřejnost alespoň nemá důvod pochybovat o jejich elementární kompetenci.
Na reformy chybí odvaha
Pochybnosti o kompetenci celého kabinetu ale vzbudil rozpočet s astronomickým schodkem téměř čtyři sta miliard korun, jenž se stal rovněž příčinou vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Kdyby však vládní kormidlo svírala současná opozice, jen stěží by dosáhla principiálně lepšího výsledku, tedy schodku nižšího o vyšší desítky miliard. Drtivou část rozpočtových položek totiž tvoří mandatorní výdaje, jejichž růst odráží hlavně nepříznivý demografický vývoj neboli rostoucí podíl starších lidí v populaci. K tomu nutno přidat navýšení výdajů na obranu, abychom splnili naše závazky vůči NATO. Nebo třeba další výdaje, které si vyžádá zápas s klimatickou změnou.
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Odvolání vlády jako politické divadlo. Co by potom opozice vlastně dělala?
Každá česká vláda nyní i v časech příštích tak má a bude mít velmi zúžený manévrovací prostor, kdy se může uchýlit k šetření spíše kosmetickému. Samozřejmě, schodek lze hypoteticky redukovat zvýšením daní, avšak překročí-li jejich sazby určitou mez, přidusí tím celou ekonomiku, a do státní kasy tudíž v konečném důsledku přiteče méně peněz.
Řešení by mělo spočívat v přijetí skutečných reforem, které alespoň částečně zkrotí růst mandatorních výdajů. Třeba penzijní reformy, kdy se nabízí rozdělení profesí dle jejich fyzické náročnosti a dopadů na zdraví a stanovení vyšších hranic pro odchod do důchodu u těch zdravotně méně rizikových. Leč na něco podobného z dnešních politiků nikdo nemá chuť nebo odvahu, rozhodně ne z těch aktuálně vládních. Demografické parametry nyní výhledově zhoršuje rovněž faktická nedostupnost bydlení pro mladé rodiny. Z bydlení se stalo populární volební heslo, avšak třeba vyšší zdanění vlastnictví druhého či dalšího bytu dosud představuje v zásadě tabu.
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I proto se česká politika převážně potácí v bludných kruzích. Babišova vláda je v podstatě údržbářská. A opoziční strany se po prohraných volbách uchýlily k vlastní profilaci. Výsledkem je mnohohlavý houf, jehož části jdou od sebe jen těžko odlišit, byť se urputně snaží dosáhnout originality. Voličům však hodně vadí právě roztříštěnost opozičního bloku. Když pak opoziční strany chtějí dát najevo jednotu, vyberou si iniciaci hlasování o nedůvěře vládě, kde je předem jasné, že cíle nedosáhnou.
Tápání a přešlapování
Vláda tvořená současnou opozicí by se asi verbálně projevovala více jak se říká prozápadně, leč Babišův kabinet v tomto ohledu spíše přešlapuje na místě a vyčkává, jako celek nevystupuje nějak prorusky. A podle několika vyjádření premiéra z poslední doby lze usoudit, že si je vědom zhoršující se bezpečnostní situace, a tudíž i nutnosti dalších investic do armády.
Opozice si vyvoláním hlasování o nedůvěře chtěla pomoci v nadcházejících komunálních a senátních volbách. Dá se však zapochybovat, zda nekonečným, byť emotivním jednáním ve sněmovně dosáhla mobilizačního efektu. Komunální volby jsou převážně doménou nezávislých kandidátů, především v menších obcích. Ve městech se do rozhodování voličů sice daleko více promítá celostátní politika, ale souhrnně lze očekávat spíše mišmaš, tedy pestré výsledky bez nějakého zřetelného trendu. A v povolebních jednáních se určitě v řadě měst domluví koaliční vzorec napříč současným celostátním příkopem.
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V Senátních volbách nemá hnutí ANO co ztratit, poněvadž obhajuje pouze jeden mandát. Celkově se mocenská konstelace v Senátu patrně nepřerýsuje, avšak jeho případná veta dokáže současná koalice přehlasovat.
Tápání, přešlapování, málo idejí, hodně vzájemných negativních emocí, ale nic moc navíc – taková je nynější česká politika. A ani po nadcházejících volbách svůj charakter asi nezmění.