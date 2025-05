Partaje rozlévají pivo. Za pár let musí dát koktejly nebo rozdávat „vysokozdvižné energeťáky“

V interpretaci výsledků došla NADA (Národní data) Research k tomu, že kdyby se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnili pouze lidé, kteří posedí alespoň jednou týdně v hospodě u piva, zvítězilo by hnutí ANO s náskokem 6 procentních bodů před koalicí SPOLU. Na třetí místo by dosáhla SPD, která by s přičtením hlasů příznivců Svobodných, Trikolory a PRO získala téměř 20 procent, následovali by Piráti (6 %), Motoristé (5 %) a STAN (5 %). Do Sněmovny by se nedostali Zelení ani Svobodní, Přísaha, Stačilo! a SOCDEM.

Vezmeme-li průměr, kdy běžný Čech vypije 259 piv ročně, pak ho nejvíce zvyšují voliči SPD se 402 pivy za rok, voliči Motoristů (289) a SPOLU (286), naopak snižují ho nerozhodnutí (199) a příznivci STAN (195). „Nejvíce se na konzumaci piva podílejí muži ve věku 40 až 60 let, bez maturitního vzdělání. Přesně v těchto sociodemografických skupinách je SPD silná,“ říká jednatel NADA Research Jan Tuček.

Pokud jde o místo, pak třeba „espéďáci“ podle průzkumu konzumují nejen v hospodě, ale dost i doma. Do hospody převážně nechodí, ale doma před televizí popíjejí voliči Stačilo!.

Co se týče značek, pak u voličů ANO je v oblibě hlavně Velkopopovický kozel, u SPOLU „Plzeň“, u SPD levnější značky jako Radegast, Svijany a Gambrinus, podobně jako u Stačilo!.

Dva momenty jsou společné pro všechny. Když si pivo nalévají doma, většina voličů napříč stranami dává přednost před plechovkami skleněným lahvím a většina také ležákům.

Možná už teď tušíte, co a proč rozdávají nebo s velkou slevou prodávají na předvolebních mítincích SPD, ANO i SPOLU. Ano, pivo – a teče tu proudem. Řadu příchozích zajímá víc než program. SPD ho dokonce točí na svých putovních tržnicích s „férovými cenami“ za 15 Kč, kdy prý marži neovlivňují různé řetězce. Tady si ale okamurovci spíše vymýšlejí, v restauracích ne, ale právě v obchodech běžně koupíte kvalitní české ležáky od 15 do 20 Kč „v plechu“, samozřejmě vyjma „plzní“.

Nebudu vás obtěžovat závěry typu, koho volí méně vzdělaný člověk z venkova a čí velkoměstský volič dává přednost „nehospodské“ kultuře. Mapy s volebními výsledky od krajských po senátní jsou dostatečně známé.

Sám, podle toho s kým jdu pokecat, volím jednou až dvakrát týdně ze tří hospod, v nichž znám štamgasty a i díky různým cenovým hladinám v těch restauracích vím přesně, koho tam potkám a také koho toto osazenstvo volí. Ovšem také vím, koho v hospodách nepotkám. Nepotkám tam mladší generaci – u stolů sedávají s půllitry padesátníci a starší, tedy spíše střední a starší generace. Ne že by mladí nepili pivo, ale rozhodně ne tolik a rozhodně ne tak často jako jejich dědové a my tátové.

Podle NADA, ale i podle dalších starších průzkumů nemají lidé pod třicet let ani poloviční spotřebu piva oproti padesátníkům a šedesátníkům. Ostatně i pedagogové a lékaři uvádějí, že u lidí pod třicet let téměř vymizela závislost na alkoholu.

Ale zpět k partajím: jsem zvědavý, jak se budou časem v závislosti na konzumacích našinců politické mítinky proměňovat. Tyhle akce se totiž mohou dost prodražit, protože na nich budou muset lidé z SPD, ANO a ODS za pár let míchat mladým příchozím koktejly nebo rozdávat všelijaké „vysokozdvižné energeťáky“. Anebo tam už půjde hlavně o volební programy?