Zákony i společnost jsou k LGBT komunitě vstřícné. Proč tedy manželství pro všechny?

Dávno pryč jsou časy, kdy se tento pochod setkával s nepochopením či dokonce záští. Nota bene Česko dlouhodobě patří k nejliberálnějším zemím Evropy, a vlastně i světa. Jedním z mnoha důkazů je taková drobnost, možná jste si jí ani nepovšimnuli.

Metropolitní řidičstvo (jen zpátečník by zde použil zastaralý jazykový výraz „řidiči MHD“) si ozdobilo své tramvaje a další „přibližovadla“ duhovými vlaječkami. Jen skutečný dezolát by uvažoval o tom, že tak rozhodlo autoritativně vedení pražského dopravního podniku či dokonce nějací pražští politici. Čas povinného vyvěšování vlaječek, který mladší čtenářstvo zná maximálně z filmu Kolja, je naštěstí již dávno pryč.

Manželství se rozpadají

V souvislosti s oslavami hrdosti se opět a logicky vrátily diskuse o sňatcích homosexuálů. Jejich zastánci nejen z řad poslanců a aktivistů dlouhodobě používají pro chystané zákonné změny chytlavý slogan „manželství pro všechny“.

Ergo kladívko, šli a jdou na to píárově nepochybně zdatně. Všichni mají mít stejná práva na vše, a bylo by určitě fair-play, aby všichni mohli uzavírat sňatky: muži s muži, ženy s ženami i nadále ženy s muži.

Jako kriticky uvažující občan mám však jednu liberální výhradu jdoucí trochu proti zažitému uvažování.

In medias res: Nechápu argumentaci, že prý se má povolit „svatba gayům a lesbám“ mimo jiné proto, že skoro polovina manželství se rozpadá. Logicky to by měla být spíše argumentace pro zrušení (či alespoň omezení) institutu manželství a nikoliv pro jeho další rozšíření, ne?

Taky miluji kupříkladu znovuzrozenou fotbalovou Zbrojovku, polepšeného prezidenta Petra Pavla, jízdu na velbloudovi, hru na ukulele nebo sójové latté s meruňkovo-angreštovým dipem, avšak nemusím se s nimi hned „ženit nebo vdávat“. To jen k tomu opakovanému mnohaletému povyku, že prý náš stát zakazuje milovat. Po lopatě – nikdo nikomu nezakazuje, ale ani nepřikazuje, milovat. Ostatně ani v naší normě norem, tedy Ústavě ČR, se láska a milování nevyskytuje.

Pořád je co zlepšovat

Nepochybnému liberálovi musí rvát srdce, když slyší odůvodňování, že když chce někdo někoho „milovat“, tak k tomu prý potřebuje papír a razítko od českého státu. Nebude za chvíli LGBT aktiviststvo žádat, aby jim stát našel i partnera/partnerku? Sancta simplicitas!

Kdo sleduje tuto problematiku, tak si musel i se zavřenýma očima povšimnout, že legislativa zde byla v posledních letech pozitivně hodně posílena ve prospěch práv homosexuálů. A je to tak dobře.

Nikdo rozumný nemá nic proti tomu, že se upevňují práva v rámci dnešního institutu tzv. (dříve registrovaného) partnerství. Kupříkladu na úseku dědického práva nebo práva na informace o zdravotním stavu partnera a další racionální věci. Nicméně modelovat z toho „manželství“ mi přijde jako liberálnímu demokratovi až zbytečné.

Koneckonců od 1. ledna roku 2025 je v účinnosti důležitá novela občanského zákoníku, která přelajnovala hřiště ještě přátelštěji a vstřícněji k LGBT. Podle ní zdejší stejnopohlavní páry uzavírají partnerství de facto s drtivou většinou práv, jaká mají v manželství v Česku muži a ženy. Takže asi nejsem jediný, komu připadá, že homosexuálové se zde vlamují do otevřených dveří.

Jistě nějaké legislativní drobnosti možno ještě doladit, pořád je co zlepšovat, nicméně taková práva, jako má tato komunita v roce 2025, nikdy v historii neměla. Dokonce ani za Havla či Masaryka. Dodávám v laskavé nadsázce.

Liberální posun

Další úhel pohledu – neustále se řeší zavedení manželství pro homosexuály, pardon pro všechny, ale že by už někdo začal konečně řešit a navrhovat institut „manželství na dobu určitou“, to ne! Ptám se: proč?

To by byl skutečný liberální právní posun, ale k němu jsme zatím asi nedospěli? Táži se na závěr pokorným mírným nekonfrontačním moravským hlasem.

Satirický dovětek na úplný závěr. Blokoval protiprávně a protiústavně o prvním srpnovém víkendu někdo Prague Pride (a mj. politiky a političky Pirátstva a STAN v něm „nenápadně“ jdoucí)? Ne!

Blokoval snad někdo před pár měsíci protiústavně Pochod pro rodinu (a matky s kočárky v nich jdoucí)? … a tady již máme možná dostatek indicií, kdo je větší demokrat. Tedy v praxi, ne u klávesnice.