Bioněmec, remigrant, klimahysterik. „Paslova“ jsou prý špatná, ale vyjadřují nepřikrášlenou realitu

Paslovem roku 2024 je výraz bioněmecký či Bioněmec. Vznikl už v 90. letech jako satirické slovo, které začali používat sami lidé s migračními kořeny. Ale až nynější výrok jazykové jury mu udělil cejch špatnosti, ba zla. Podobně jako loni slovu remigrace.

Je tím Česko nedotčeno? Formálně vzato se nás to netýká. Žádná jazyková porota tu „paslova roku“ neurčuje. Nicméně slova prakticky nepoužitelná, řekněme toxická, samozřejmě máme. Patří k nim výrazy jako soudruh, ba dokonce družstevní.

Vyřešit slovo, vyřešit problém?

Německé paslovo roku má jeden očividný rys. Nejde o to, co to slovo znamená, jak vzniklo a jak se vyvíjelo. Jde výhradně o to, kdo ho používá a kdo se jím eventuálně může cítit uražen. Ilustruje, jak funguje identitářství. Lze to ukázat právě na slovu Bioněmec.