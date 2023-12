Humanitární podmínky tamních civilistů jsou zoufalé, to přizná každý, kdo má srdce. Proto míří apely na vlády Izraele, ale i USA nebo Česka (spojenců). Ale pak je tu apel na rozum: Může to vyřešit příměří, jaké žádá čerstvá rezoluce Valného shromáždění OSN? Nejde o to, kdo hlasoval pro a kdo proti (deset států včetně Česka), neboť není závazná. Více napoví titulek z médií: Hamás uvítal rezoluci OSN k humanitárnímu příměří.