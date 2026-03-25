Má Orbán pravdu? Jeho odpor k Ukrajině v EU je logický, ale jde to říci i bez arogance

Může mít takový muž v něčem pravdu? Pravdu, s níž by souhlasili jeho fanoušci i odpůrci? Ta otázka působí jako nesmysl, ba protimluv. Přesto se někdy může taková pravda vyklubat. Třeba v pondělí v Budapešti, na shromáždění Patriotů pro Evropu (Fidesz, ANO, Svobodná strana Rakouska, Motoristé, i když ti jsou po odchodu Filipa Turka z EP do české Sněmovny bez zastoupení).
Orbán ve svých projevech nechodí kolem horké kaše, ale jde rovnou k věci. Přijetí Ukrajiny do EU by byla zrada na Evropanech, řekl v Budapešti. Odtažitý postoj vůči Ukrajině hájí po celé čtyři roky ruské agrese, v tom je důsledný. Je široce známo, že má blíže k Putinovi než k Zelenskému, že s Rusy se dohodne snáze než s Ukrajinci a že boje na Ukrajině nepokládá za „naši válku“. Ale vybalit, že přijetí Ukrajiny do EU by byla zrada na Evropanech, to zní fakt docela drsně.
Český premiér Babiš (skrze videozdravici) a ministr zahraničí Macinka (přímo v Budapešti) Orbána podpořili. Co si o tom pomyslet?
Proč by to Kyjev měl mít obráceně?
Řekněme rovnou, natvrdo a pro leckoho snad provokativně, že maďarský premiér má ve věci začlenění Ukrajiny do EU pravdu. Zejména pokud by šlo o začlenění rychlé, jak to zaznívá od špiček Unie v Bruselu. A pokud si z Orbánovy řeči odmyslíme jisté rituály a slovíčka.
EU větřila úniky do Kremlu delší dobu, při schůzkách Maďary odřízla od informací
Za prvé. Pokud necháme stranou emoční silná slova typu „zrada“. Ano, přijetí – nota bene rychlé přijetí – Ukrajiny by Evropě přineslo zemětřesení. Zacloumalo by se zemědělskou politikou, financováním EU a spoustou jiných věcí. Ve výsledku by otřáslo už tak nalomenou důvěrou půl miliardy Evropanů ve fungování a úspěch EU. Ale o tom se mluví už dlouho, rozhodovat o rozšíření se má standardním postupem, takže jaká „zrada“?
Za druhé. Pokud si odmyslíme, že Orbán je proti přijetí Ukrajiny zásadně a navždy. Nejenom „tady a teď“, ale ani po válce či kdykoliv jindy.
Za třetí. Pokud si odmyslíme, že jiné země na periferii Evropy, též zažívající pocity ohrožení, přijaty byly. Hlavně Kypr (v téže vlně jako Česko), ač třetinu ostrova už půlstoletí okupuje Turecko. Nešlo by přijmout Ukrajinu, ač pětinu jejího území okupuje Rusko? Je to argument ďáblova advokáta, že.
Proč Ukrajinci leží Maďarům v žaludku. A byl by Magyar vůči nim shovívavější?
Dejme tomu, že jsou to detaily. Ale Orbán má pravdu v tom důležitějším. Bere-li se začlenění do západních struktur jako bezpečnostní pojistka, první na řadě bývá NATO. Už tři roky po svém vzniku přijalo Řecko a Turecko (díky tomu žijí 74 let ve vzájemném míru). Spolkovou republiku už devět let po pádu Hitlera. A můžeme pokračovat.
Řecko vstoupilo do NATO roku 1952, ale do EU až poté, co složilo „maturitu z demokracie“, v roce 1981. Španělsko vstoupilo do NATO brzy po smrti diktátora Franca, v roce 1982, ale do EU až v roce 1986. Portugalsko bylo přijato do EU až po 37 letech členství v NATO.
Proč by to Ukrajina měla mít obráceně? Odpověď je zřejmá. Do NATO Ukrajina nevstoupí už proto, aby kvůli tomu nešílelo Rusko. Tudíž vstup Ukrajiny do EU se bere jako bezpečnostní náhražka NATO, jako solidární gesto Západu, které by umožnilo obejít běžná pravidla. Jenže takové gesto solidarity by mohlo přinést na váhy fungování a soudržnosti EU více minusů než plusů.
V racionálním vnímání té věci má Orbán pravdu. S ním i Babiš a Macinka. Ale bylo by lepší, kdyby se k tomu český premiér sám nevyjadřoval. Jak už bylo řečeno, to, že Ukrajina nemá počítat s rychlým – podle Orbána s žádným – přijetím do EU, lze racionálně pochopit. Ale má-li se o tom mluvit veřejně, tak, že se to donese do Kyjeva, nemělo by to vyznít arogantně. A premiér Babiš je znám svým antitalentem na tyto věci. Představíme-li si, že říká nahlas, že Ukrajina nemá na EU nárok, a k tomu přimíchá „naše lidi“, nemuselo by to dopadnout dobře.
Michelangelo v Budapešti
Atmosféra Budapešti, osobní aura Orbána i sešlost Patriotů pro Evropu mají svou působivost. Na ministra Macinku zřejmě to ovzduší působilo tak, až se v projevu trochu utrhl ze řetězu: „Bylo statisticky prokázáno, že osobnosti jako Michelangelo Buonarroti se rodí přibližně jednou za pět set let. Já osobně jednoho takového muže z Maďarska velmi dobře znám. Shodou okolností je to váš současný předseda vlády.“
Fakt, takhle to bylo citováno v médiích. V Budapešti se taková rétorika asi očekává, ale u nás působí spíše jako ze hry Járy Cimrmana. Ano, to může být u nás problém. Jak sdělit, že Orbán má ve věci Ukrajiny a jejího nepřijetí do EU v zásadě pravdu, ale nepůsobit jako ten, kdo se k Orbánovi vlísává.
Před 83 lety zvládl něco podobného George Orwell v eseji Ohlédnutí za španělskou válkou. Napsal, že některé věci se opravdu staly, i když to říkal lord Halifax, že se staly. Lord Halifax byl ve 30. letech britským ministrem zahraničí a stoupencem politiky usmiřování Hitlera. Orwell coby „španělák“ ho z dobrých důvodů neměl v lásce. Přesto uznal, když měl Halifax v něčem pravdu.
Dnes bychom to mohli parafrázovat takhle. Argumenty proti rychlému začlenění Ukrajiny do EU jsou pravdivé, i když říká Viktor Orbán, že jsou pravdivé.