Talentovaný pan Macinka. V žánru devótního projevu navazuje na české mistry

Během pětapůlminutového projevu pronesl slova, která zaslouží přinejmenším zatavit do desek z pévécé. Vyjímám nejpodstatnější místa:
„Každá společnost čas od času vyprodukuje vůdce, kteří nejsou jen představiteli vlády, ale celého národa, ztělesněním jeho odvahy a sebevědomí. Takoví jedinci jsou velmi vzácní a zanechávají v dějinách nesmazatelnou stopu. Bylo statisticky prokázáno, že osobnosti jako třeba Michelangelo Buonarroti se rodí přibližně jednou za 500 let. A já osobně jednoho takového muže z Maďarska velmi dobře znám a shodou okolností je to váš premiér…
Takže si dovolím podělit se s vámi i o parafrázi jednoho slavného francouzského citátu: Kdykoli Viktor Orbán vstoupí do místnosti, jako kdyby vstoupilo samo Maďarsko. Dodávám, že je to Maďarsko sebevědomé, pevně zakotvené v historii i připravené ovlivňovat budoucnost. Bůh vám žehnej.“
|
„Lidé jako on se rodí jednou za pět set let.“ Macinka v Maďarsku velebil Orbána
Snad nejdříve trochu faktů. Čertví, kde pan Macinka k té statistice přišel. Renesančnímu architektovi a zakladateli uměnovědy Giorgiu Vasarimu, který Michelangela nazýval Il Divino, je sice připisováno konstatování, že opravdový talent se rodí jednou za pár století, ale to má ke statistice přece jen trochu daleko.
Taktéž s tím parafrázovaným citátem je to trochu vachrlaté. Podle jedné verze to řekla Marie Antoinetta o své dvorní dámě princezně de Lamballe, podle jiné Anatole France o Sarah Bernhardtové. Obě zmíněné ovšem sluly půvabem i šarmem, což případ Viktora Orbána zrovna není. A tak možná měl pan Macinka zvolit jednoznačnější a v tomto případě i trefnější citát Ludvíka XIV.: Stát, to jsem já!
|
Má Orbán pravdu? Jeho odpor k Ukrajině v EU je logický, ale jde to říci i bez arogance
Ocenit však je nutno i zvládnutí formy. V žánru devótního projevu obdivu k diktátorům a autoritativním politikům u nás máme slušnou tradici, na níž Petr Macinka v Budapešti skvěle navázal. Vzpomínáte na Nezvalovy verše „Když mluví Stalin, mluví lidstvo/ a s ním i vesmír, hvězdy, čas“? Nebo na Zdeňka Nejedlého: „Stalin je otcem nás všech, on je sluncem. Bez jeho geniálního vedení bychom tápali v temnotách.“
Každopádně soudím, že ani talent Macinkova ražení se nerodí každé úterý, a tak vítám, že má s Andrejem Babišem vyrazit v červenci na summit NATO do Ankary. Přijede-li i Trump (pokud do té doby půlnoční zprávou na sociální síti Truth Social NATO nezruší), mohl by Macinka pronést něco ve smyslu, že tak skvělého vůdce západní svět od časů antických neměl a přirovnat ho k tak významným římským císařům, jako byli třeba Nero či Caligula.
Bůh nám pomáhej.