Flastry jako řemen. Skvělý bitcoinový nápad ministra Blažka se mění v noční můru

Blažkovu ministerskému náměstkovi Radomíru Daňhelovi hrozí též šest a půl roku, advokátovi Kárimu Titzovi osm let a hlavní postavě, obchodníkovi na darknetu Tomáši Jiřikovskému, dokonce dvacet let. Tresty to nejsou malé, jak by mohly být, pokud se ministr a jeho náměstek podíleli na legalizaci výnosů z trestné činnosti a tím navíc spáchali „zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby“ (citujeme z tiskové zprávy Vrchního státního zastupitelství v Olomouci).
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Bez ohledu na to, jak soudní pře dopadne, je poučné připomenout si kontrast mezi postoji ministrů vlády Petra Fialy a částí veřejnosti. Když někteří z nás psali o tom, že sledujeme stát v roli pračky na peníze, byli obviňováni z toho, že provozují protivládní propagandu. A ejhle, státní zastupitelství to vidí úplně stejně. A přitom kolikrát jsme slyšeli, že máme jako kritici kušovat, vždyť stát získá miliardu! Inu, nezískal, spíš dost prodělal, zejména reputačně.
Ne, nebyl to dobrý nápad a to od začátku. Ještě ke všemu celou věc dost dlouho chválil premiér Petr Fiala a dokonce následně dával ministra spravedlnosti Blažka za vzor, protože jedno malé opominutí prý vypořádal tím, že rezignoval. Jako velmi prozíravé se jeví zpětně chování ministra financí Zbyňka Stanjury, který důsledně popíral, že o kauze vůbec věděl a dnes může být v klidu. Zkrátka naši rozpočtově odpovědní borci se ve vztahu k penězům pocházejícím z výnosů organizovaného zločinu chovali velmi nezodpovědně a ještě nás všechny poučovali.
Peníze „za nic“?
A zde by jeden čekal nějakou reflexi, alespoň ze strany ODS, protože to je strana, která je relevantní a zastává, jako jedna z mála, nějaké názory. Pro ni byla v uplynulých letech klíčová rozpočtová odpovědnost a to do té míry, že u Ústavního soudu argumentovala starobními důchody jako národohospodářskou škodou. Kšeft s podsvětím pak byl pro stranu de facto hrdinský kousek, protože měl přinést do státního rozpočtu miliardu korun „za nic“.
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Ne, zatím jsme od ODS, strany plné bystrých právníků žádnou reflexi neslyšeli. A právě proto by mohlo voliče zajímat, zda jakýkoli peníz směřující do státní pokladny je svatý, protože posiluje rozpočtovou odpovědnost. Nebo bude mít ODS v budoucnu nějaké mantinely? Nevíme. Zatím občanští demokraté sázeli zejména na to, že se na kauzu zapomene. To už dost dobře nepůjde.
Z toho, že veřejný žalobce chce tak tvrdé tresty, vyplývá, přinejmenším pro ODS, že to rozhodně nebyly peníze „za nic“. Pro ostatní pak je to vybídnutí k opatrnosti ve vztahu k politikům. Ti, kteří sami sebe prezentují jako nejmorálnější osoby, majáky hodnotové a zásadově orientované politiky, jsou ochotni se snížit k obchodu s podsvětím a ještě se budou tvářit uraženě, když je u toho nachytají.