Brněnský vabank. Kde jsou časy, kdy naše republika byla alespoň banánová?

Jako novinář za posledních více než 35 let, zejména v době, kdy se kalila ocel české demokracie a kapitalismu, jsem zažil mnoho bizarních příběhů z hranice, kde se potkává velký byznys s vysokou politikou. Dá se říci, že jsem viděl nočního hlídače usnout v poledne, ale skandál, kvůli kterému se ministr Blažek rozhodl odstoupit, mě dokonale překvapil – netušil jsem, co všechno je v české politice možné. Země čelí vážnému problému: na silvestra a na apríla už nebude možné vymyslet větší blbost. Uznejte – kde jsou ty časy, kdy naše republika byla alespoň banánová?

Vyznavači kryptoměn, kam patří i bitcoin, tvrdí, že se jedná o skvělou příležitost do budoucna. Jenže toto tvrzení platí jen pro ty, kdo systém pochopí. Když to někdo totálně zvorá, jako náš ministr, přichází pád. Od Dona Pabla se dalo čekat ledacos, jen to ne, že svůj komediální talent rozvine do krásy až v závěru své politické kariéry.

Pravda je, že k tomuto představení měl velmi bujarý komparz (strany vládní koalice i opozice) a vděčné obecenstvo, které – jak nedávno naznačila „blbá blondýna“ Iva Pazderková, nejvýraznější tvář kampaně ODS – uvěří čemukoliv.

Největší pikantností kauzy je totiž skutečnost, že 99,99 procenta českého národa včetně elit se v problematice kryptoměn vůbec neorientuje. Proto nelze vyloučit, že komediantka spolu s profesorem politologie nyní absolvují bitcoinový rychlokurz, aby v rámci Fiala–Pazderková Tour po republice mohli voličům vysvětlit, že nejvlivnější ministr ODS neudělal nic špatného.

Dnes snad nikdo nemůže podlehnout dojmu, že Blažek opatřil pro resort spravedlnosti férový miliardový dar. Byla by to naivita srovnatelná s cestou Jana Hamáčka do Moskvy v roce 2021 pro ruskou vakcínu značky Sputnik. Ale zbavme se unáhlených soudů – čas může ukázat, že Blažek vše dobře chápal a nabízenou příležitost využil dokonale. Aféra může přinést i něco pozitivního: lidé si konečně začnou o této sféře finančního světa zjišťovat více relevantních informací.

Přestože kauza, která udělala z ministra Blažka politickou mrtvolu, vznikla v útrobách temného internetu, s největší pravděpodobností se řešila v Brně. A toto město mělo k tomu ideální předpoklady, protože jak se v české politice již delší dobu říká, když se při hodině matematiky bralo dělení, kluci a holky z Brna seděli vzorně ve školních lavicích. Proto pro představitele vládní koalice vznikl morální problém, který budou muset vysvětlovat nejen doma, ale i v zahraničí (například v Bruselu), že se standardně fungující vlády zemí EU s lumpy o kořist nedělí.

Tím se v případě jednoho z posledních autentických představitelů staré dobré ODS Pavla Blažka dostáváme ke genetickému kódu strany, která peníze s morálkou většinou nemíchala. Tam, kde její politici měli svítit, obvykle zhasli, proto sami podlehli dojmu, že největší tma je pod reflektorem.

Pozoruhodné je, že první reakce z ODS jemně naznačovaly, že spíše, než se Fiala čistí od Blažka, se Blažek čistí od Fialy, aby po volbách mohl jako silný muž ODS vytvořit dohody s kýmkoliv. Nicméně se brzy ukázalo, že Don Pablo, který byl vždy na všechno připravený, nemá v ruce žádný trumf. A to je pro hráče jeho formátu těžko uvěřitelný konec.