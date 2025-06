Hra na nekompetentní ňoumy. Předvolební plakát s Fialou teď dostal úplně nový rozměr

Zkuste si představit následující scénku. Na Úřad vlády přichází Pavel Blažek, obtěžkán naditými igelitkami. Míří do kanceláře premiéra Petra Fialy, kde už čeká také ministr financí Zbyněk Stanjura. „Zdarec Peťo a Zbyňo, tady máte miliardu do rozpočtu.“ – „Díky, Pablo, a kdes ji vzal?“ – „Kluci, to neřešte, berte, jak to je a zbytečně se neptejte. Teď se nám přece hodí každá koruna, ne?“ – „Tak jo, díky, Pablo, čau a přijď zase.“

Vzhledem k některým krokům Fialy a jeho nejbližších spolupracovníků z minulosti se to tak klidně mohlo stát. Ale je to vysoce nepravděpodobné. Že by mohl miliardu korun do státního rozpočtu přinést ministr jen tak mýrnix týrnix, aniž by o tom kdokoli kromě lidí z jeho resortu věděl, si může myslet leda tak Eva Decroix, možná Blažkova nástupkyně v čele ministerstva spravedlnosti.

Každý, kdo fungování vlády a tvorbě rozpočtu alespoň minimálně rozumí, musí vědět, že zkrátka není možné jen tak přinést takový balík a „dát ho do rozpočtu“, aniž by se na ministerstvu financí setsakra dobře vědělo, odkud peníze pocházejí.

Zvlášť, když jde o miliardu, o které několik soudů míní, že pochází z trestné činnosti. Konkrétně z nelegálního tržiště, prodeje drog a zbraní. A když během této operace ministr spravedlnosti fakticky legalizoval bitcoiny v hodnotě dalších až dvanácti miliard, které si soudně trestaný dealer drog díky daru Blažkovi mohl „odemknout“.

Rychlá rezignace dříve léta „nesestřelitelného“ Blažka, zřejmě nejvlivnějšího zákulisního hráče v ODS, svědčí o něčem jiném. Nejspíš to byla jediná možná obrana před tím, aby se věc začala posouvat výš. Ve stylu: byla to chyba, ale Blažek skončil, takže je vše v pořádku. Ukázali jsme „padni komu padni“. Což už také představitelé ODS říkají.

Sám Blažek, který se ještě pár hodin před svým ministerským koncem tvářil, že je vše v pořádku, protože státu pomohl sehnat peníze, dnes „hrdinsky“ bere vše na sebe. Premiér Fiala pouhý den před Blažkovou rezignací vykládal, kterak věří, že „vše proběhlo dle platné legislativy a získané peníze pomohou českým občanům“. Blažek následně poznamenal, že „pár kolegům“ o akci s bitcoiny říkal, ale „až jako celý příběh“. S premiérem prý „mluvil jen krátce, ani jsem mu neříkal žádné pozadí, jen jak ty bitcoiny dokážou narůst“.

Miliardové bene z financí

Představa, že by se ministerský předseda nezajímal o to, odkud pochází miliarda, kterou mu při složitém látání rozpočtu zničehonic přinese ministr spravedlnosti, je úsměvná. Zvlášť, když byl Blažek jedním z architektů Fialova zvolení předsedou vlády, coby jeho hlavní spojka vyjednával s tehdejším prezidentem Milošem Zemanem o vzniku pětikoaliční vlády a dodnes je jedním z premiérových nejbližších stranických spojenců. Ostatně v tuto chvíli spolu ještě figurují na jihomoravské kandidátce koalice SPOLU.

V zásadě tedy existují jen dvě možná vysvětlení. Buď je premiér nekompetentní bambula, který se vůbec nezajímá o to, s jakými a odkud pocházejícími penězi jeho vláda hospodaří. Anebo prostě o transakci, kterou Blažek připravoval několik měsíců, dobře věděl. Obě varianty přitom znamenají, že Fiala není mužem na svém místě.

Druhou kapitolou je role ministerstva financí. Byť Eva Decroix vykládá, že „žádné další resorty nebyly zapojeny“, dá se o tom dost pochybovat. Podle zjištění MF DNES totiž ministerstvo spravedlnosti rozebíralo s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jak využít bitcoinovou peněženku a zajistit následně dražby bitcoinů.

Další zdroje MF DNES z ministerstva financí pak sdělily, že se úředníci z financí přímo podíleli i na přípravě darovací smlouvy mezi drogovým dealerem Tomášem Jiřikovským a státem. Což následně potvrdil i Blažek: „Darovací smlouvu připravovali úředníci, kteří vše konzultovali

s úředníky ministerstva financí, pokud jde o věcnou správnost.“

Je teoreticky možné, že Stanjurovi úředníci připravovali smlouvu, pak přijali miliardu korun a zahrnuli ji do státního rozpočtu, aniž by o tom jejich šéf věděl. Stejně jako se Stanjura o věci nemusel bavit s Blažkem, s nímž ODS v posledních letech fakticky řídí.

Jenže už v pondělí vydalo ministerstvo financí pod tlakem médií stanovisko, že Stanjura o Blažkově transakci věděl. Prý ale vše při „neformálním hovoru“ zjistil až po podpisu smlouvy. „Realizace tohoto záměru je vysoce politicky i reputačně problematická a nedoporučil ji,“ uvedly finance. Deník N však přišel s informací, že Stanjura byl s věcí seznámen „více než měsíc“ před převodem daru.

Příznačné je, že Fiala i Stanjura zatím o uvedených okolnostech mlží. Blažkův konec den po jeho výroku, že bylo vše v pořádku a nemá se „za co stydět“, totiž částečně odvrátil od jedničky a dvojky ODS i koalice SPOLU pozornost. Rezignace ministra spravedlnosti je ale dvojsečná. Pokud by se ukázalo, že premiér i šéf financí o věci věděli, logicky by se měli zachovat stejně jako Blažek.

To by byla pro koalici SPOLU i vládu čtyři měsíce před volbami rána s obrovskými následky. I proto se včera spekulovalo, že hnutí STAN kabinet opustí. Za takové situace je tedy lepší to hrát ve stylu „my nic, to úředníci“. A snést, že můžete působit jako nekompetentní ňoumové, kteří nevědí, co se jim v resortu, či ve vládě děje. Uvidíme, co bude dál. Každopádně až teď dostal úplně nový rozměr předvolební plakát s rozšafně se tvářícím premiérem Fialou v bílé košili a heslem: „Prosadili jsme lepší podmínky pro kryptoměny – Spolu děláme, co je třeba.“