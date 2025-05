Je čas stát na správné straně: straně zlodějů a obchodníků s drogami a narkotiky

Zaprvé a především: ministr spravedlnosti Pavel Blažek je jedním z nejzkušenějších a nejschopnějších vládních politiků. Je jedním z pouhých tří členů Fialova kabinetu, kteří mají nějakou předchozí vládní zkušenost. Zároveň je architektem záchrany ODS po roce 2013, spoluautorem „obrození skrze Petra Fialu“ a také klíčovým vyjednavačem, díky jehož práci prezident Miloš Zeman vznik pravostředové vlády přestal v roce 2021 blokovat. A krom toho je také právník a mimo jiné dvojnásobný ministr spravedlnosti. Tedy: žádná naivka, žádný amatér, žádný nováček. Naopak: cynik, profesionál, zkušený pes.

Tak jako snad nikdo v národě nevěří, že by vyučený zámečník Tomáš Jiřikovský vydělal tři miliardy legálně (ačkoli, ano, nemůžeme právně tvrdit opak), tak je zcela k nevíře představa, že by Pavel Blažek skrze ministerstvo spravedlnosti vypral dotyčnému miliardu v bitcoinech a netušil, co se může semlít.

Jeho narážky během posledního roku, zcela nehorázná bitcoinová operace i takřka okamžitá rezignace spíše naznačují, že to byla od lišáka Blažka připravená sehrávka. Blažek odchází – zlé jazyky budou jistě v budoucnu naznačovat, že na tom v posledku nebude škodný.

Připomíná to odchod z politiky jiného pravicového ministra spravedlnosti, který v devadesátých letech náhle a nečekaně rezignoval – a pak se mu podařily životní obchody a zásadní zbohatnutí.

Prostě a jasně: je skoro nemožné věřit, že by Blažek netušil, jakou bouři kauza vyvolá, pokud se prolákne. A utajit se ji ostatně nesnažilo ani samo ministerstvo spravedlnosti – jen je předběhl Deník N s informací, že případ vyšetřují protikorupční detektivové.

Petr Fiala bude odchod svého klíčového spojence teď vydávat za svou nesmlouvavost a přístup „padni komu padni“. I když každý, kdo jeho politiku sleduje, ví, že většinu kauz – včetně těch Blažkových – nechával celé čtyři roky vyhnít a vysedět.

Blažkův vynucený či plánovaný odchod byl jediným řešením celé kauzy, ale nikoli řešením konečným.

A musíme se také ptát, proč premiér ještě ve čtvrtek říkal „Věřím, že získané peníze pomůžou českým občanům“? Copak neviděl to, co viděli úplně všichni? Včetně těch, kteří jindy zobou vládě z ruky?

Každopádně celý naprosto neuvěřitelný příběh pouští ideální vítr do plachet opozici. Kdyby byla co k čemu, už zítra na plakátovacích plochách visí obrázky s Petrem Fialou, Pavlem Blažkem a sloganem: „Je čas stát na správně straně. Na straně zlodějů a obchodníků s drogami a zbraněmi.“